¿Tiene multas en la biblioteca? Este es el momento para ponerse al día sin pagar multas hasta este 30 de abril

Foto: BibloRed

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) invita a la ciudadanía a devolver los libros que tengan pendientes por regresar a los espacios de lectura, sin pagar multas hasta el 30 de abril del 2026.

BibloRed lanza “hoy por ti, mañana por más lecturas”, una campaña que busca dar la oportunidad a toda la ciudadanía de acceder a todos los libros de las colecciones de la Red y que tiene como objetivo condonar las multas a personas que tienen pendiente la devolución de libros.

¿Cómo devolver los libros?

1. Acércate al punto de devolución de tu biblioteca pública o las BibloEstaciones ubicadas en portales y estaciones de TransMilenio. Clic aquí para ubicar el espacio de lectura más cercano.

2. En 5 bibliotecas públicas encontrarás los Buzones de devolución, allí solo debes depositar el libro que tienes en préstamo. Pues encontrarlos en los siguientes espacios de lectura:

3. Al devolver los libros en préstamo se condonará la multa y se restablecerá el acceso a todos los servicios de BibloRed.

4. Ten en cuenta que la campaña de condonación de multas aplica solamente para personas que estén pendientes de devolución de libros.

En ese sentido, las multas que se hayan generado por materiales que ya fueron devueltos deberán ser canceladas, dado que la condonación aplica únicamente para los materiales que aún se encuentran pendientes de entrega.

Recuerda que cada libro que regresas tiene la oportunidad de llegar a un nuevo lector o lectora en la ciudad. Te esperamos en los espacios de lectura de la Red.