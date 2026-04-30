Petro promueve cuenta bancaria para recolectar dinero para financiar campaña de su Constituyente

–El presidente Gustavo Petro sorprendió este jueves con un anuncio particular. El número de una cuenta bancaria para recolectar dinero para financiar la campaña de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que actualmente avanza en la recolección de firmas para presentar un proyecto de ley al Congreso el próximo 20 de julio.

En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla. Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente… pic.twitter.com/tYIhdtYTTv — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026

La cuenta bancaria no la abrió el presidente Gustavo Petro, sino el vocero del comité promotor de la convocatoria, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del comité promotor para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Wouriyú Valbuena es un líder indígena wayúu, miembro del Clan Gouriyú, cuyo asentamiento está ubicado en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira. Fue declarado Maestro de Sabiduría de la Unesco, entidad de las Naciones Unidas para la educación.

Fue concejal del municipio de Manaure por el movimiento Cívico Wayuu, luego secretario de educación municipal y presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Secretario de la Comisión Étnica para la Paz, firmante del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, con las extintas Farc en la Habana; secretario de La Instancia Especial de Alto Nivel de Los Pueblos Étnicos IEANPE, frente al capitulo étnico del acuerdo de La Habana y fue miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones dadas por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la No repetición

Actualmente es Delegado presidencial para los diálogos sociojuridicos con el autodenominado ejército gaitanista del clan del golfo y participó en Doha, la capital y principal ciudad de Qatar, en los diálogos con este grupo en búsqueda de los caminos para la Paz.