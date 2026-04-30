En Venezuela capturaron a la suegra que asesinó en México a su nuera, exreina de belleza

–Erika María Herrera, de 63 años, la mujer que asesinó en México a su nuera, la exreina de belleza, Carolina Flores Gutiérrez, de 27 años, fue detenida en Caracas, la capital de Venezuela, dos semanas después de ejecutar el crimen, el cual quedó grabado en un video.

Sobre Hernández pesaba una alerta roja de Interpol para su búsqueda internacional, informó la Fiscalía de Ciudad de México. La mujer está acusada por el feminicidio de la exreina de belleza, quien fue asesinada en su propia casa.

La suegra de la fallecida se encontraba prófuga desde el pasado 15 de abril, cuando, según las imágenes de una cámara de seguridad de la residencia, disparó seis veces contra su nuera hasta causarle la muerte.

La escena fue grabada por una cámara con sensor de movimiento, que había sido instalada por Flores para vigilar a su bebé de ocho meses. En la vivienda también se encontraba el esposo de la víctima e hijo de la victimaria, Alejandro ‘N’.

En las imágenes se aprecia a las dos mujeres mientras tienen un intercambio de palabras, sin aparente animosidad. Después, la modelo se dirige a una habitación y su suegra la sigue. Aunque esa estancia no es captada por la cámara, sí recoge el sonido de seis disparos.

A continuación aparece Alejandro N., con su hijo en brazos, y pregunta: «¿Qué fue eso?». Inmediatamente, se dirige a la habitación donde habían entrado las dos mujeres.

Frente a la puerta del cuarto, de espaldas a la cámara, cuestiona a su madre: «¿Qué hiciste, loca?». «Nada, es que me hizo enojar», contesta la mujer. A lo que su hijo responde: «¿Qué te pasa, loca? Es mi familia». Su madre replica: «Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó».

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

ASÍ COMENZÓ TODO. MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA

La cámara con sensor d movimiento q puso Caro para su bb, captó todo lo q pasó con su suegra.

Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bb pues aún está en lactancia.@FiscaliaCDMX alista… pic.twitter.com/NPbQ1OXpxQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 23, 2026

A pesar de lo clarificador de las imágenes, todavía persisten varias incógnitas en torno a este asesinato. La primera es el motivo y la segunda es porqué el marido de la víctima tardó casi un día en denunciar el crimen a las autoridades.

De acuerdo a las versiones preliminares, Alejandro ‘N’ se presentó ante la Fiscalía de Ciudad de México un día después del crimen para relatar que su progenitora había sido la autora material del feminicidio.

También surgen dudas alrededor del testimonio del guardia de seguridad nocturno del edificio, que declaró no haber escuchado las detonaciones ni ruidos extraños.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, Erika María Herrera fue detenida en Caracas y se encuentra «bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México».

La víctima había destacado en los certámenes de belleza. Nacida en 1999, Gómez fue coronada a los 17 años como Miss Teen Universe Baja California, título con el que después se presentaría a la contienda nacional.

Su muerte se produjo en la vivienda que habitaba en la adinerada zona de Polanco, en Ciudad de México. (Información RT).