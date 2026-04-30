SuperSalud: 12 hospitales intervenidos presentan auspiciosos avances en su proceso de recuperación

–La Superintendencia Nacional de Salud reportó este jueves que los representantes legales de 12 hospitales públicos bajo medidas de control presentaron avances en el proceso de recuperación integral de sus indicadores. Durante la jornada, realizada en Bogotá, expusieron los resultados alcanzados y las acciones implementadas para corregir fallas estructurales, fortalecer la capacidad operativa y mejorar la prestación de los servicios de salud.

Entre los avances se destacan la reactivación de servicios, el fortalecimiento del talento humano y las mejoras en la gestión administrativa. También se reportaron inversiones en infraestructura y dotación, orientadas a ampliar la capacidad de atención y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

En cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Supersalud mantiene seguimiento permanente a estas acciones y a sus resultados, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios y una atención oportuna a la población, especialmente en las regiones más apartadas del país.

Entre los principales avances, la SuperSalud reseña los siguientes:

El Hospital San José de Maicao, en La Guajira, logró desde 2024 cero muertes maternas y una reducción del 49 % en la mortalidad neonatal, como resultado del fortalecimiento del autocuidado con enfoque diferencial étnico. A través de los Equipos Básicos de Salud se caracterizaron 46.586 hogares, se acompañaron 991 gestantes y se identificaron 723 niños con desnutrición y 1.467 en riesgo, alcanzando más de 225.000 atenciones con enfoque en prevención y detección temprana.

Durante la presentación se destacó el aporte realizado por la institución con la estrategia Hospital Padrino, que ha contribuido a resultados positivos en salud pública, como la ausencia de muertes por desnutrición en centros priorizados de la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Chocó.

En materia de capacidad instalada, el Hospital San José cuenta con 220 camas de hospitalización y, en 2026, amplió su oferta con nuevos servicios como unidad renal, traslados asistenciales medicalizados y marítimos, cuidados intermedios neonatales y artroscopia de rodilla, lo que fortaleció su capacidad resolutiva en la región.

En el Hospital de Nazareth, que cuenta con 12 Equipos Básicos en Salud, durante las vigencias 2025 y 2026 se logró la apertura y reapertura de servicios esenciales como la toma de muestras de cuello uterino, la observación pediátrica, la medicina general y la atención de partos. Estas acciones han permitido ampliar la oferta de servicios y mejorar el acceso de la comunidad a la atención en salud. De manera paralela, el centro asistencial registra un avance superior al 97 % en la reposición de la nueva infraestructura de la sede de la ESE, lo que consolida el proceso de fortalecimiento institucional y la capacidad de respuesta del hospital.

La ESE Universitaria del Atlántico evidenció mejoras sustanciales durante la medida, iniciada en agosto de 2025. Además del avance en los indicadores financieros, la entidad destacó la apertura y reapertura de servicios de medicina especializada, así como la ampliación de camas en el municipio de Soledad.

Por su parte, la Unidad de Salud de Ibagué, en Tolima, avanza en la caracterización de más de 14.000 personas a través de los Equipos Básicos de Salud. A la fecha, ya ha caracterizado 6.456 hogares. Así mismo, adelanta adecuaciones de infraestructura en 16 puestos de salud que fueron encontrados en estado de abandono al momento de ordenarse la intervención.

En el Hospital Rafael, de Leticia, Amazonas, durante 2025 y 2026 se fortaleció la oferta de servicios de salud con la apertura del servicio de imágenes diagnósticas no ionizantes (ecografías), la reapertura de especialidades como neurología, dermatología, psiquiatría y cardiología, además de la implementación de la modalidad extramural mediante jornadas de salud en nutrición y dietética, psicología, ginecobstetricia, medicina interna, odontología, pediatría y psiquiatría.

A su vez, la ESE Regional del Magdalena Medio ha fortalecido la atención mediante servicios especializados extramurales en ginecobstetricia, medicina interna, psiquiatría y pediatría, con la implementación de dos equipos básicos especializados.

El Hospital Luis Ablanque de la Plata resaltó el fortalecimiento en la prestación de servicios de salud, así como la experiencia exitosa en la operación del Buque Hospital Benkos Biohó, que ya supera las 1.800 atenciones en su primera misión, llevando servicios de mediana y alta complejidad a comunidades del Pacífico colombiano.

En el marco de la rendición de cuentas, la ESE Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, del Líbano, Tolima, reportó la caracterización de 19.886 personas a través de los Equipos Básicos en Salud, fortaleció la prestación de servicios en sus sedes y registró avances en su proceso de formalización laboral.

De igual forma, el Hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío, destacó la reapertura de las sedes La Virginia y Quebrada Negra, así como la puesta en funcionamiento del servicio de cirugía. Con 16 Equipos Básicos en Salud, atendió 12.065 hogares.

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, Cesar, presentó resultados orientados al fortalecimiento de la prestación de los servicios y la mejora de sus indicadores asistenciales.

En ese contexto, la ESE Centro de Salud Giovanni Cristini, bajo medida preventiva de vigilancia especial, expuso avances que le han permitido consolidar su capacidad operativa y mejorar la atención a la población.

Durante la exposición, se destacó el esfuerzo sostenido de las ESE bajo medida por garantizar el pago oportuno de las obligaciones con el talento humano, lo que contribuye a la estabilidad laboral, al fortalecimiento institucional y a la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Así mismo, se presentaron los aportes del plan padrino liderado por el Hospital Universitario del Caribe en temas relevantes como la optimización financiera y contractual, y el fortalecimiento de la calidad y la seguridad del paciente.

Entre tanto, la Dirección de Medidas Especiales de la Delegada para Prestadores de Servicios de Salud de la Supersalud indicó que mantiene el seguimiento a proyectos de impacto nacional, como el Buque del Hospital San Rafael de Leticia y la construcción y dotación del Hospital de Nazareth, con el fin de ampliar la cobertura en zonas apartadas del país.

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud reiteró que no existe ningún proceso en curso para la liquidación de hospitales públicos. Por el contrario, las medidas adoptadas buscan evitar su cierre, fortalecer su operación y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población.?