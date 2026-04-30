Tecnología china avanza a pasos agigantados: Robot humanoide de tamaño real y movimientos casi humanos; otros laboran 24/7 y una canta opera (VIDEOS)

–La empresa china KinetixAI dio a conocer su primer robot humanoide, KAI, de tamaño y altura comparables a los de una persona. KAI está equipado con sensibilidad táctil y destreza avanzada, que imita fielmente la flexibilidad humana.

Utiliza el ‘Modelo del Mundo KAI’, de KinetixAI, que le permite tomar decisiones informadas, reconociendo objetos y adaptando sus acciones al contexto, además de reaccionar ante cambios en su entorno en lugar de simplemente seguir órdenes.

New Humanoid Alert:

Shenzhen-based Kinetix AI has unveiled Kai, “the most human-like humanoid yet.” Key Features: – 173 cm (5'8"), 70 kg (154 lb), 115 whole-body DoF

– 36 DoF per hand (excuse me?!)

– Full-body tactile skin covering 80%+ of the body

– 1.7 kWh semi-solid-state… pic.twitter.com/fCLJKeqlEs — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) April 27, 2026

Kinetix AI, con sede en Shenzhen, destaca que Kai, «es el humanoide más parecido a un humano hasta la fecha”.

Características Clave:

– 173 cm (5’8»), 70 kg (154 lb), 115 grados de libertad (DoF) en todo el cuerpo

– 36 DoF por mano (¡perdón, qué?!)

– Piel táctil de cuerpo completo cubriendo más del 80% del cuerpo

– Batería semisólida de 1.7 kWh, 2 horas de trote, carga útil de doble brazo de 20 kg (44 lb)

El núcleo de IA es el “Modelo de Mundo K”, entrenado con más de 100.000 horas de datos naturales de primera persona de humanos, recopilados mediante la ligera diadema ‘Kai Hello’.

ROBOTS QUE LABORAN 24/7

Mientras tanto, una empresa china comenzó el despliegue a gran escala de robots humanoides en entornos reales.

Se trata del robot humanoide L7 en entornos reales de la firma «RobotEra», el cual actualmente se encuentra en más de 10 centros logísticos operados por China Post y SF Express Group.

En muchos de estos centros, los robots ya han alcanzado más del 85% de la eficiencia a nivel humano, mientras operan de manera estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La empresa se está preparando para comenzar entregas en lotes de mil unidades para el segundo trimestre de este año.

Milestone in Humanoid Robotics: A Thousand Humanoid Sorters Entering Logistics Centers Beijing-based RobotEra is deploying its L7 humanoid robot across more than 10 logistics centers operated by China Post, SF Express Group, and other major players. In several of these centers,… pic.twitter.com/n5UvbfEQyM — CyberRobo (@CyberRobooo) April 28, 2026

TRADUCCIÓN:

Hito en la Robótica Humanoide: Mil Clasificadores Humanoides Entrando en Centros Logísticos

RobotEra, con sede en Pekín, está desplegando su robot humanoide L7 en más de 10 centros logísticos operados por China Post, SF Express Group y otros actores principales.

En varios de estos centros, los robots de IA encarnada ya han alcanzado más del 85% de la eficiencia a nivel humano mientras operan de manera estable las 24/7.

La empresa se prepara para comenzar entregas en lotes de robots a escala de mil unidades en el segundo trimestre de este año.

RobotEra recaudó recientemente 200 millones de dólares en financiación. Al combinar capital externo con ingresos generados internamente, está acelerando el despliegue en el mundo real de robots humanoides.

Me pregunto qué pensaría UPS si viera esta solución. Últimamente circulan rumores de que planean desplegar robots humanoides de Figure en sus centros logísticos.

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ROBOT CANTA OPERA CON ORQUESTA EN VIVO

La robot humanoide llamada Sophia interpretó este miércoles un aria de ópera junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong (HKBU). Posteriormente, ofreció una conferencia en la que habló de su deseo de acercarse «a todo lo humano», en una puesta en escena que difumina aún más la frontera entre la inteligencia artificial y el arte.

Humanoid robot Sophia took the stage alongside a live orchestra in Hong Kong in her first classical music performance, in an AI-themed concert that merged traditional art forms with innovation pic.twitter.com/l6EzN9kbfq — Reuters (@Reuters) April 29, 2026

TRADUCCIÓN:

El robot humanoide Sophia tomó el escenario junto a una orquesta en vivo en Hong Kong en su primera actuación de música clásica, en un concierto temático de IA que fusionó formas artísticas tradicionales con la innovación.

#XinhuaNoticias | #China produjo 52,26 zettabytes de datos en 2025, lo que representa un aumento interanual del 27,28 %, informó el miércoles Liu Liehong, director de la Administración Nacional de Datos#SobreChina ?? pic.twitter.com/ChWXiqixP1 — China Xinhua Español (@XHespanol) April 29, 2026

(Con información de RT).