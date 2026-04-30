Sin contratiempos avanza la instalación de la válvula en el tanque de Santa Ana: Acueducto de Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que se cumplen las primeras 16 horas del operativo para instalar una gigantesca válvula en el tanque Santa Ana, la cual protegerá la infraestructura de abastecimiento de agua en Bogotá.

A las 6:00 de la mañana de este jueves 30 de abril se han cumplido, sin contratiempos, los hitos iniciales, que consistieron en el cierre remoto y controlado de las válvulas en los tanques y estructuras de control.

A la medianoche concluyó el desagüe controlado del agua dentro de la conducción de Santa Ana y se inició el izaje de la válvula para adelantar su instalación.

El cronograma de trabajo avanza con normalidad. Se mantiene habilitada la línea 116 y las redes sociales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en caso de que los usuarios requieran el servicio de carrotanques.