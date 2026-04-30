Precio del petróleo se dispara a su máximo desde 2022

–El precio del crudo Brent se disparó hasta los 120,10 dólares por barril este miércoles en medio de las escasas posibilidades de reapertura del estrecho de Ormuz y una solución al conflicto en Oriente Medio.

La última vez que el crudo de esa referencia cotizaba por encima de los 119 dólares fue en junio de 2022.

Por su parte, el precio del crudo WTI aumentó un 7 % hasta los 107,75 dólares por barril, mientras que el crudo Murban aumentó un 2 % hasta los 109,31 dólares el barril.

Todo sobre la OPEP, el bloque que controla los precios mundiales del petróleo, en este artículo

Este repunte se produce tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y OPEP+, y luego de que el presidente Donald Trump afirmara en esta jornada que no levantará el bloqueo naval a Irán hasta que el país persa firme un acuerdo sobre su programa nuclear.

Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, con la salida de los EAU la OPEP perderá el 13 % de su capacidad de producción. Es «un duro golpe para su capacidad de gestión del mercado», indicó Jamie Ingram, analista de Middle East Economic Survey.

La OPEP fue fundada en 1960 por cinco países: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Su creación fue una respuesta al prolongado dominio y monopolio real de las empresas energéticas de Europa y Estados Unidos, denominadas ‘las Siete Hermanas’, en los mercados del petróleo.

Según los estatutos de la OPEP, su misión es «coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y garantizar la estabilización de los mercados del petróleo con el fin de asegurar un suministro eficaz, económico y regular a los consumidores, unos ingresos constantes a los productores y un rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria petrolera». (Informción RT).