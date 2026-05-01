Casa Blanca notifica al Congreso que considera «terminadas» las hostilidades con Irán

–En una carta enviada este viernes, la Casa Blanca informó al Congreso que las hostilidades con Irán han «cesado», a pesar de la presencia continuada de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región, informa Politico.

La Administración Trump sostiene que la guerra con Irán ya ha terminado debido al alto el fuego que comenzó a principios de abril, un argumento que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, expuso durante su testimonio en el Senado el jueves.

De esta forma, el Ejecutivo considera que aún no ha alcanzado el límite de 60 días de acción militar que, según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, exige buscar la aprobación formal del Congreso. Según esa ley, el presidente Trump tenía hasta el viernes para solicitar la autorización legislativa o detener los combates, si bien la norma permite una prórroga de 30 días.

Los demócratas han exigido una aprobación formal, y el vencimiento del plazo de 60 días habría sido un punto de inflexión para muchos republicanos que apoyaron acciones temporales pero insistieron en el consentimiento del Congreso para misiones más largas, reporta AP.

Negociaciones entre Washington y Teherán: ¿en punto muerto?

Tras más de un mes de hostilidades, EE.UU. e Irán pactaron el 7 de abril una tregua de dos semanas, que fue prolongada el 21 de abril por Washington.

Pese al alto el fuego, la tensión se mantiene entre las partes, en medio del fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

Trump ordenó a las Fuerzas Armadas mantener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y permanecer en estado de alerta y operativas. Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval.

El proceso negociador entre Teherán y Washington está en el aire. La segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de ambos países en Islamabad se ha cancelado dos veces. El encuentro previsto para el 22 de abril fue pospuesto por tiempo indefinido. Luego, Trump anunció la cancelación del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, programado para el 25 de abril.

Ante este estancamiento diplomático, las autoridades iraníes han advertido que no aceptarán amenazas ni presiones, y que están dispuestas a responder con dureza a cualquier agresión futura. (Información RT).