Así operará la Ciclovía de Bogotá este 1 de mayo por el Día del Trabajo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que la Ciclovía de Bogotá operará con normalidad este viernes Primero de mayo de 2026, en su horario habitual de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.

Para esta fecha se prevén puntos de concentración convocados por centrales obreras en el centro de Bogotá, con recorridos habituales entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar. Ante este contexto, el Instituto activará un esquema especial de seguimiento, monitoreo y reporte, con el fin de acompañar la operación y verificar en tiempo real cualquier situación que pueda afectar el tránsito seguro de las personas participantes.

Como medida preventiva, no se realizará la instalación de material de señalización de la Ciclovía sobre el sendero peatonal de la carrera Séptima, entre calles 24 y 10. Esta decisión busca evitar la pérdida de visibilidad o control de los elementos en campo, en caso de presentarse alta afluencia de personas durante las concentraciones. Consulta más detalles en la siguiente publicación del IDRD en la red social Instagram:

El Distrito dispondrá de personal en los principales puntos de concentración y en zonas de posible interacción entre la Ciclovía y las movilizaciones. De ser necesario, se implementarán desvíos operativos para garantizar la seguridad de ciclistas, peatones, corredores, patinadores, familias y demás usuarios del programa.

El IDRD recomienda a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, atender las indicaciones de guardianes, guardianas y autoridades en vía, transitar con precaución en zonas de alta afluencia y consultar los canales oficiales para conocer cualquier novedad durante la jornada.

La ciudadanía podrá disfrutar de los 141,46 kilómetros de vías interconectadas, destinadas a la recreación, la actividad física y el aprovechamiento seguro del espacio público que convoca a más de 1,6 millones de usuarios cada semana.

Actividades de la Ciclovía para el Primero de mayo

Este viernes Primero de mayo, por conmemoración del Día del Trabajo, se puedan presentar movilizaciones en las calzadas de la Ciclovía, por lo que se sugiere seguir las indicaciones del personal guardián para tomar rutas alternas.

Servicio Social en la Ciclovía

Este viernes Primero de mayo, sobre los corredores de la Ciclovía, estarán los servidores sociales, quienes prestan su servicio social estudiantil. Aprovecha su ayuda y orientación, mientras disfrutas del recorrido.

Escuela de la bicicleta

El viernes Primero de mayo estará habilitada en:

Carrera 50 con Calle 3 (Parque el Sol) – Este punto solo estará ubicado el viernes Primero de mayo

Activaciones de marca

Fundación movilidad activa

Este viernes Primero de mayo, por parte de esta fundación pro bici se tendrá una actividad de estampado de prendas con el logo oficial del CMWC Bogotá 2027 (Cycle Messenger World Championship), como parte de las acciones de activación comunitaria y promoción de un evento que se esta apoyando, lo anterior en:

Carrera 15 con Calle 82

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovia