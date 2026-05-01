Plan éxodo y retorno en Bogotá del puente festivo 1, 2 y 3 de mayo: pico y placa regional y otros datos

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad- @SectorMovilidad

Con motivo del puente festivo de este 1, 2 y 3 de mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) pone en marcha el plan éxodo y retorno para facilitar la salida e ingreso de los viajeros. Se estima que 1.057.062 vehículos saldrán de la ciudad y 1.031.973 ingresarán, por lo que se implementan medidas para gestionar el tráfico y garantizar una movilidad segura y eficiente.

Entre las medidas está el pico y placa regional, que regirá el domingo 3 de mayo de 2026, para organizar el retorno a la ciudad, mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión en los principales corredores de acceso.

La medida aplicará de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Esta medida aplica en los nueve corredores de ingreso a Bogotá y busca distribuir el flujo vehicular y optimizar los tiempos de viaje. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción.

Gestión del tráfico en corredores clave

En el marco de este plan éxodo y retorno, se desplegará personal en vía en todos los ingresos y salidas de Bogotá, para gestionar el tráfico y acompañar a los ciudadanos para un tránsito más seguro, organizado y eficiente.

Se dispondrá de más de 460 unidades, entre Grupo Guia, Agentes Civiles de Tránsito y la Seccional de Tránsito, durante todo el puente festivo para hacer gestión y control. Este despliegue permitirá fortalecer la regulación del tránsito, mejorar la atención en vía y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Adicionalmente, se implementarán acciones articuladas para una adecuada gestión del tráfico, entre las que se destacan:

Activación de intermitencia semafórica en la autopista Sur, en articulación con las autoridades de Soacha.

Implementación de reversible en la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el ingreso a la ciudad durante el retorno.

La información actualizada y las recomendaciones para los viajeros serán divulgadas a través de los canales oficiales de la entidad.

Recomendaciones para un viaje seguro

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) invita a los ciudadanos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para un desplazamiento seguro y sin contratiempos:

Planear el viaje con anticipación, considerando los horarios del pico y placa regional. Verificar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar el recorrido. Utilizar siempre el cinturón de seguridad. Respetar los límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas. No conducir bajo los efectos del alcohol. Evitar adelantamientos en zonas prohibidas. Acatar la señalización y las indicaciones de las autoridades. Portar un equipo de emergencia completo (gato, cruceta, señales reflectivas, extintor, botiquín, linterna, entre otros). No estacionar en sitios prohibidos.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recuerda que su equipo estará presente en vía para brindar acompañamiento durante las jornadas de salida y retorno.