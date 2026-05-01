Plan éxodo y retorno en Bogotá del puente festivo 1, 2 y 3 de mayo: pico y placa regional y otros datos
Foto: Secretaría Distrital de Movilidad- @SectorMovilidad
Con motivo del puente festivo de este 1, 2 y 3 de mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) pone en marcha el plan éxodo y retorno para facilitar la salida e ingreso de los viajeros. Se estima que 1.057.062 vehículos saldrán de la ciudad y 1.031.973 ingresarán, por lo que se implementan medidas para gestionar el tráfico y garantizar una movilidad segura y eficiente.
Entre las medidas está el pico y placa regional, que regirá el domingo 3 de mayo de 2026, para organizar el retorno a la ciudad, mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión en los principales corredores de acceso.
La medida aplicará de la siguiente manera:
- De 12:00 m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Esta medida aplica en los nueve corredores de ingreso a Bogotá y busca distribuir el flujo vehicular y optimizar los tiempos de viaje. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción.
Gestión del tráfico en corredores clave
En el marco de este plan éxodo y retorno, se desplegará personal en vía en todos los ingresos y salidas de Bogotá, para gestionar el tráfico y acompañar a los ciudadanos para un tránsito más seguro, organizado y eficiente.
Se dispondrá de más de 460 unidades, entre Grupo Guia, Agentes Civiles de Tránsito y la Seccional de Tránsito, durante todo el puente festivo para hacer gestión y control. Este despliegue permitirá fortalecer la regulación del tránsito, mejorar la atención en vía y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.
Adicionalmente, se implementarán acciones articuladas para una adecuada gestión del tráfico, entre las que se destacan:
- Activación de intermitencia semafórica en la autopista Sur, en articulación con las autoridades de Soacha.
- Implementación de reversible en la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el ingreso a la ciudad durante el retorno.
La información actualizada y las recomendaciones para los viajeros serán divulgadas a través de los canales oficiales de la entidad.
Recomendaciones para un viaje seguro
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) invita a los ciudadanos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para un desplazamiento seguro y sin contratiempos:
- Planear el viaje con anticipación, considerando los horarios del pico y placa regional.
- Verificar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar el recorrido.
- Utilizar siempre el cinturón de seguridad.
- Respetar los límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas.
- No conducir bajo los efectos del alcohol.
- Evitar adelantamientos en zonas prohibidas.
- Acatar la señalización y las indicaciones de las autoridades.
- Portar un equipo de emergencia completo (gato, cruceta, señales reflectivas, extintor, botiquín, linterna, entre otros).
- No estacionar en sitios prohibidos.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recuerda que su equipo estará presente en vía para brindar acompañamiento durante las jornadas de salida y retorno.