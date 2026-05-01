Caminos de los Cerros cierran sus operaciones este viernes festivo primero de mayo

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció el cierre de los Caminos de los Cerros Orientales para este viernes primero de mayo. Lo anterior teniendo en cuenta las diferentes actividades que se desarrollarán en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.

De esta manera, la medida tiene como objetivo garantizar que el personal dedicado a la seguridad se concentre en la prestación de sus servicios en las actividades programadas en la capital del país.

El llamado a la ciudadanía es a evitar el ingreso por zonas no autorizadas, así como durante los días y horarios de cierre.

La agenda y la operación volverá a la normalidad el 2 de mayo de 2026.

Recuerda consultar los senderos disponibles y realizar la agenda de visitas a través del aplicativo ‘Camino de los Cerros Orientales’ o la web del Acueducto de Bogotá (www.acueducto.com.co).

Ten en cuenta

El aplicativo habilita los cupos para agendamiento con tres (3) días de antelación a la fecha de interés. Una vez se agoten los cupos disponibles para una fecha, se cerrará automáticamente la posibilidad de realizar nuevas reservas para ese día.

Se recomienda consultar y programar el agendamiento con suficiente anticipación y, en caso de no poder asistir, cancelar oportunamente para liberar el cupo y facilitar su uso por otras personas.

Asimismo, actualiza la app en tu celular para acceder a las modificaciones y novedades incorporadas, así garantizas el correcto funcionamiento y acceso.