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    Bogotá celebra la llegada del décimo tren de la Línea 1 del Metro

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de un tren del Metro Foto: Empresa Metro de Bogotá

    Este 30 de abril de 2026, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa celebra la llegada de su propio “10”: el décimo tren del Metro de Bogotá. Al igual que los grandes diez de la historia, este tren representa liderazgo y esperanza. Así como el “10” en la cancha enamora a los hinchas, el décimo tren del Metro emociona a toda la ciudad. Ambos son símbolo de orgullo, legado y transformación. El 10 es magia, rapidez y sostenibilidad, y ahora Bogotá lo tiene sobre rieles.

    Por eso seguimos celebrando cada uno de los pasos que nos acercan cada vez más a la consolidación de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Al avance de las obras que se extienden a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto, que con corte al 31 de marzo de 2026 registraron un porcentaje del 75.50%, se suma la llegada esta madrugada del décimo tren del sistema, que llegó a Cartagena el pasado 21 de abril.

    Cada tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá cuenta con especificaciones técnicas que reflejan su modernidad:

    La conducción es automática, es decir que los trenes no tienen conductor y son supervisados desde el Centro de Control Operacional. Su grado de automatización GoA4 es el más alto a nivel internacional, lo que garantiza precisión, seguridad y eficiencia en la operación.

    Otros datos de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

    • Cada tren está compuesto de seis vagones. Dos tipo S (los de la punta) y 4 tipo M (los del medio)
    • Cada vagón tiene ocho ruedas, diseñadas para asegurar estabilidad y suavidad en la marcha. En total son 48 ruedas por tren.
    • Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen cuatro motores ubicados en XXX
    • Así mismo cada vagón posee dos bogies, que soportan la estructura y permiten un desplazamiento confiable. En total son 12 por tren.
    • Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen una longitud de 134 metros, 2,90 metros de ancho y una altura máxima al interior del tren de 2.12 metros.
    •  Las ventanas están distribuidas en cada vagón, brindando iluminación natural y confort visual. Además, cada vagón tiene 4 puertas por lado, para un total de 24 por tren por lado, con un ancho de 1,4 metros, facilitando el acceso ágil y seguro de los pasajeros.
    • En total son 42 sillas por vagón, para un total de 252 sillas por tren. De estas, 36 serán destinadas a personas con prioridad.

    Con estas características, los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá se consolidan como un referente de innovación y sostenibilidad, preparados para transformar la movilidad de la ciudad y ofrecer una experiencia de viaje moderna y confiable.

    Una vez finalicen las pruebas en el Patio Taller, los trenes deberán realizar pruebas en un tramo de cerca de 6 kilómetros del viaducto, proceso que se tiene previsto que inicie a mediados de este año. Ya falta poco para que los ciudadanos comiencen a ver los imponentes trenes circulando sin pasajeros desde el patio taller hasta la estación 4, en la localidad de Kennedy.

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