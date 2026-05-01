Más de 160.000 viajeros saldrán desde la Terminal de Bogotá durante el puente festivo del Primero de Mayo

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

¡Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa! Con motivo del puente festivo del Día del Trabajo, la Terminal de Transporte de Bogota? proyecta la movilización de más de 160.000 pasajeros a través de sus tres sedes, reafirmando su papel como el principal nodo de conexión terrestre del país.

Los destinos con mayor demanda para esta temporada son Girardot, Sogamoso, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio. El viernes primero de mayo se perfila como la jornada de mayor flujo, con más de 53.000 viajeros y cerca de 3.800 despachos programados.

Durante este fin de semana, diferentes regiones del país ofrecerán una variada agenda cultural y turística. En Valledupar se celebra la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, reconocido por sus concursos de acordeón y conciertos. Barrancabermeja, por su parte, conmemora sus 104 años con las Fiestas del Sol, mientras que Santa Cruz de Lorica será escenario del Festival Cultural del Sinú, con actividades musicales, danzas y muestras gastronómicas.

Operación especial hacia los Llanos Orientales

Para facilitar la movilidad y garantizar condiciones seguras, la Terminal de Transporte de Bogota? habilitó nuevamente el punto de despacho en el sector de Yomasa, destinado a los viajeros hacia los Llanos Orientales. Allí se verifica el cumplimiento de requisitos legales, como la Tasa de Uso, y se realizan controles de seguridad, incluyendo pruebas de alcoholimetría a los conductores.

Horarios de operación en Yomasa:

? Jueves: 12:00 m. a 7:00 p.m.

? Viernes: 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

? Sábado: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Refuerzo de seguridad para los viajeros

La Terminal de Transporte de Bogota? implementó un plan especial de seguridad que incluye control al circuito de taxis, monitoreo permanente en plataformas, verificación de antecedentes, requisas preventivas y despliegue de personal en puntos estratégicos.

Estas acciones se articulan con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional para garantizar condiciones seguras tanto dentro de las instalaciones como en sus alrededores.

Bogotá, destino líder en turismo

Durante el primer trimestre de 2026, Bogotá registró inversiones por USD 97 millones y la generación de más de 700 empleos, especialmente en sectores como tecnología, salud y servicios.

“Este crecimiento fortalece la infraestructura y mejora la experiencia de quienes transitan por la ciudad. La oferta de transporte intermunicipal y los servicios de la Terminal cumplen un papel fundamental en la movilidad”, señaló Rafael González, gerente de la Terminal de Transporte de Bogota?.

Agenda cultural en la capital

Quienes visiten Bogotá durante el puente festivo podrán disfrutar de eventos como la Feria Internacional del Libro, que se realiza en Corferias y termina el lunes 4 de mayo.

La Terminal de Transporte de Bogota? recuerda que los visitantes cuentan con zonas de parqueo pago cercanas al recinto ferial, con opciones de pago digital a través de la aplicación ZPP Bogotá, WhatsApp (ZIPI), plataformas como Flypass y Gopass, o en efectivo con personal autorizado.

Recomendaciones para un viaje seguro

La entidad invita a los usuarios a seguir estas recomendaciones:

? Comprar tiquetes únicamente en canales oficiales.

? Desconfiar de ofertas en redes sociales o servicios de mensajería.

? Abordar los vehículos dentro de las instalaciones autorizadas.

? Verificar condiciones de viaje para menores, mascotas y equipaje.

? Mantener siempre supervisión sobre los niños.

Para atención al usuario, está habilitada la línea (+57) 601 423 3600, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.