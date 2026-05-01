La vía Mosquera – La Mesa fue rehabilitada esta semana, tras afectación por lluvias

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

La Gobernación de Cundinamarca informó que se removió el 100 % del material lodoso en la vía Mosquera-La Mesa, que cubría la carpeta asfáltica en los ocho puntos afectados. A partir de las 8:00 a. m. de hoy jueves 30 de abril de 2026, se habilitó el tránsito bidireccional por este corredor, con reducción de dos carriles a uno entre el kilómetro 95 y el kilómetro 74, control de velocidad y puestos de control de Policía de Carreteras.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó que en el punto crítico del kilómetro 96 se mantienen labores técnicas con equipos especializados para mitigar el riesgo asociado a la acumulación de material en la zona, lo que permite reducir la presión sobre la vía y preservar su estabilidad.

Por otro lado, Rey Ángel señaló que en horas de la tarde del 30 de abril se implementará un esquema de tráfico para agilizar la salida de vehículos en el marco de la operación éxodo, junto con restricciones para transporte de carga pesada.

Sin embargo, las autoridades advierten que, ante eventuales lluvias intensas, podrían adoptarse cierres preventivos en este sector. En ese escenario, se recomienda a los conductores optar por rutas alternas como la Troncal del Tequendama y planear sus desplazamientos con anticipación.

Hasta el momento, han sido más de 72 horas de trabajo ininterrumpido, en las cuales se han utilizado más de 30 equipos de maquinaria para remover aproximadamente 2.000 metros de escombro y de lodo.

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) ha proporcionado dos retroexcavadoras de llanta y 12 volquetas, mientras el concesionario de la vía, Devisab, dos cargadores frontales, tres minicargadores y 13 volquetas.

A través del ICCU, la Gobernación mantendrá presencia permanente en el corredor para garantizar la recuperación total de la vía.