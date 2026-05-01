Petro: La única salida para concretar reformas sociales y erradicar la corrupción es la Asamblea Nacional Constituyente

–En la conmemoración del Día del Trabajo, este viernes en Medellín, la capital antioqueña, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente con vehemencia su proyecto de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como vía para garantizar derechos sociales y enfrentar la corrupción, al tiempo que cuestionó el papel del Congreso de la República.

El jefe del Estado aseguró que esta es la única salida para concretar las reformas sociales en Colombia y erradicar la corrupción.

Y destacó que la iniciativa ya comenzó a impulsarse mediante la recolección de firmas ciudadanas.

“Reformas sociales ya y cero corrupción solo podemos alcanzarlas a través de una Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró el mandatario ante una multitud reunida durante la jornada del Día Internacional del Trabajo.

En su intervención, insistió en que los mecanismos institucionales actuales no han permitido materializar los derechos consagrados en la Constitución de 1991.

El jefe de Estado sostuvo que su gobierno ha enfrentado bloqueos en el Congreso de la República, al que cuestionó por sus prácticas politiqueras.

En ese contexto, afirmó: “Pasar otros cuatro años bajo la extorsión politiquera de una mayoría del Congreso que no ha sabido cambiar sus costumbres de ser líderes políticos y no extorsionistas de profesión, eso solo lo puede cambiar el pueblo de Colombia”.

Según el jefe de Estado, este escenario hasta hoy ha impedido avanzar en reformas estructurales en materia laboral, pensional y de salud.

Durante su discurso, el presidente de Colombia también planteó que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país y que no ha sido posible erradicarla mediante las herramientas legales existentes.

“La corrupción no se acaba con leyes, tiene razón el pueblo, las he visto aprobar por montones; he colaborado con eso y la corrupción sigue, sigue por doquier”, señaló.

En ese contexto, propuso que una eventual Asamblea Constituyente permita establecer sanciones más severas y transformar las estructuras políticas que –dijo– facilitan estas prácticas.

El Presidente @PetroGustavo aseguró que todas las reformas sociales que garantizan los derechos fundamentales, como ordena la Constitución, hay que hacerlas aprobar porque es la orden del pueblo, “y las encuestas hoy demuestran que siguen siendo la orden y el mandato popular del… pic.twitter.com/4y4cnswyGT — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 1, 2026

El mandatario explicó que la convocatoria de la Constituyente requerirá la recolección de cinco millones de firmas, de las cuales al menos dos millones y medio deberán ser válidas.

Indicó que este proceso ya está en marcha y que busca ser financiado exclusivamente por la ciudadanía.

“No queremos mafias aquí, no queremos banqueros ni grandes empresarios financiando, sino solo el pueblo, la recolección de firmas que son cinco millones de firmas”, recalcó.

El presidente Petro también precisó que su propuesta no implica reemplazar la Constitución de 1991, sino desarrollarla mediante la incorporación de nuevos capítulos orientados a garantizar derechos fundamentales y reformar el sistema político.

Entre los temas que mencionó se encuentran el derecho a la salud sin intermediarios, el acceso a la educación gratuita, la reforma del sistema electoral y el fortalecimiento de los derechos de comunidades campesinas e indígenas.

El presidente de la República concluyó que el actual modelo político de Colombia requiere cambios estructurales para superar el clientelismo y la compra de votos, y el camino más viable para ello es la Asamblea Constituyente.

De otro lado, el presidente Petro dijo que su sucesor en la Casa de Nariño debe gobernar por la vida y continuar con las reformas que necesitan los colombianos.

“Habrá un nuevo gobierno, espero que continúe con estas reformas y estos senderos hacia la libertad y que la espada de Bolívar siga marcando el terreno de Colombia y no aquella máquina que lleva a la sombra de la muerte cegando la vida de los colombianos al por mayor”, destacó.

Además, reiteró que el nuevo presidente de Colombia debe mantener abiertas las puertas del progreso y de las oportunidades.

“No más raquitismo en la vida y pobreza, aquí tenemos que abrir la puerta del progreso, pero no para unos pocos, sino para que toda la sociedad, toda la juventud pueda abrir las puertas de las oportunidades y gozarse la vida hasta el último minuto. Como se le dé la gana gozársela, menos afectando los derechos de las y los demás”, añadió.

Además, el jefe de Estado puso de presente que su Gobierno va a garantizar el voto libre y se refirió a la necesidad de que el próximo presidente de los colombianos obedezca el mandato del pueblo.

“El mandatario solo obedece sus órdenes, el mandato y el mandante son ustedes, el pueblo de Colombia. Y el mandatario solo tiene que obedecer si es que nos llamamos una democracia”, puntualizó.

“El alcalde de Medellín debe obedecer al pueblo de Medellín, punto. El gobernador de Antioquia solo debe obedecer al pueblo de Antioquia y punto. Y la o el presidente de Colombia solo debe obedecer al pueblo colombiano y punto”, puntualizó.