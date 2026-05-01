CNE abre indagación preliminar contra el senador Iván Cepeda por presunta financiación irregular en la campaña para el Congreso

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia inició este viernes una indagación preliminar contra el senador Iván Cepeda Castro, integrante del Pacto Histórico, debido a supuestas irregularidades en la financiación de su campaña al Congreso. La decisión técnica busca establecer si existieron aportes no reportados o violaciones a los topes de gastos establecidos por la ley durante la contienda electoral, atendiendo a una denuncia ciudadana que señala posibles inconsistencias en los libros contables presentados ante la autoridad electoral.

La magistrada encargada del caso ha dispuesto la recolección de pruebas documentales y testimoniales para verificar la veracidad de los hechos denunciados. Dentro de las diligencias programadas, se espera que el equipo contable de la campaña del senador rinda cuentas sobre el origen y destino de los recursos. Cabe resaltar que este proceso se encuentra en una etapa incipiente, por lo que se debe respetar la presunción de inocencia del congresista hasta que una resolución judicial o administrativa en firme determine lo contrario.

Por su parte, el senador Iván Cepeda ha manifestado a través de sus redes sociales su disposición para colaborar con la justicia y la autoridad electoral, asegurando que sus cuentas han sido manejadas con total transparencia y bajo el rigor legal exigido. Este nuevo proceso se suma a otras investigaciones que el CNE adelanta actualmente contra varios líderes de la coalición de gobierno, lo que ha generado un intenso debate político sobre el control de los recursos en las campañas de elección popular en el país.

El organismo electoral cuenta con un plazo determinado para definir si los elementos recaudados son suficientes para formular pliegos de cargos o si, por el contrario, la investigación debe ser archivada por falta de mérito. Mientras tanto, la opinión pública y los sectores políticos permanecen atentos al desarrollo de estas pesquisas, que se dan en un contexto de alta sensibilidad institucional respecto a la transparencia en el ejercicio del poder legislativo.

Fuentes:

Caracol Radio: CNE abrió indagación contra Iván Cepeda por presuntas irregularidades.

El Espectador: Investigación preliminar a Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral.

W Radio: Senador Iván Cepeda responderá ante el CNE por cuentas de campaña.

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