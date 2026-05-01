Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del Día del Trabajo este 1 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

Este viernes 1 de mayo de 2026, se tienen previstas varias manifestaciones, marchas , movilizaciones plantones y eventos culturales con reivindicaciones sociales en distintas localidades de Bogotá, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Los puntos de mayor concentración son la carrera Séptima frente al Parque Nacional y con destino a la Plaza de Bolívar, además de otros puntos en Suba, Fontibón y Rafael Uribe Uribe. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

Debido a estas manifestaciones se pueden registrar afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará estas jornadas a través de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.

Mantente informado sobre los cierres y desvíos, así como las novedades en materia de movilidad, a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Conoce la agenda de movilizaciones y marchas en Bogotá previstas este 1 de mayo de 2026: Día Internacional del Trabajo

A continuación, se relacionan las actividades programadas:

Marcha con el Bloque Antiimperialista, Independiente, Internacionalista y Revolucionario en Bogotá

Hora: Desde las 7:00 a. m.

Punto de concentración: Embajada de Palestina en la calle 45 con carrera 14. Localidad de Teusaquillo

Destino: Avenida Jiménez con carrera Séptima.

Tipo: Marcha.

Alcance: Nacional.

Calle Nicolás Neira

Hora: Desde las 7:00 a. m.

Punto de concentración: Calle 18 con carrera Séptima. Localidad de Santa Fe.

Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.

Alcance: Nacional.

Séptimo Festival 1 de Mayo Obrero Los Laches Tribulaches

Hora: Desde las 8:00 a. m.

Punto de concentración: Parque de la Mina en la carrera Octava Este con calle Tercera Bis. Localidad de Santa Fe

Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.

Alcance: Nacional.

1 de Mayo proletario y combativo

Hora: 8:00 a. m.

Punto de concentración: Barrio La Perseverancia. Localidad de Santa Fe.

Tipo: Marcha

Alcance: Nacional

1 de Mayo desde el sur y con la gente

Hora: 8:30 a. m.

Punto de concentración: Avenida Primero de Mayo con carrera 19- Localidad de Rafael Uribe Uribe

Destino: Restrepo, Ciudad Jardín, Villa Javier, Las Cruces, carrera 10ª, Centro

Tipo: Marcha

Alcance: Nacional

Día Internacional de las y los trabajadores

Hora: Desde las 9:00 a. m.

Punto de concentración: Parque Nacional en la carrera Séptima con calle 36. Localidad de Santa Fe .

Destino: Plaza de Bolívar.

Tipo: Marcha.

Alcance: Nacional.

Ruido en el set, ruido en las calles

Hora: Desde las 9:00 a. m.

Punto de concentración: Museo Nacional en la carrera Séptima con calle 28. Localidad de Santa Fe.

Destino: Plaza de Bolívar.

Tipo: Marcha.

Alcance: Nacional.

Día Internacional de la Clase Trabajadora Antiimperialista

Hora: Desde las 9:00 a. m.

Punto de concentración: Plazoleta de Las Nieves en la c arrera Séptima con calle 20. Localidad de Santa Fe .

Localidad de Santa Fe . Tipo: Marcha.

Alcance: Nacional.

1 de Mayo Todxs Somos Antifa

Hora: Desde las 9:00 a. m.

Punto de concentración: Calle 27 Sur con carrera Décima. Localidad de Rafael Uribe Uribe

Destino: No informado.

Tipo: Marcha.

Alcance: Nacional.

Bloque Negro, Disidente, Marika, Transfeminista, Artístico y Popular

Hora: 10:00 a. m.

Punto de concentración: Planetario de Bogotá, carrera Séptima con calle 27. Localidad de Santa Fe.

Destino: No informado.

Tipo: Marcha .

Alcance: Nacional.

Gran mitin: Dignidad para el trabajador de SAI

Hora: 10:00 a. m.

Punto de concentración: Hotel Movich, entrada al Aeropuerto Internacional El Dorado en la calle 26 con carrera 113. – Localidad de Fontibón

Tipo: Plantón.

Alcance: Nacional.

Somos Semillas 1 de Mayo

Hora: No informada.

Punto de concentración: Parque La Consolación en la carrera 73A com calle 67A. Localidad de Engativá

Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.

Alcance: No informado.

Recomendaciones para la ciudadanía

Planifique sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de otras personas.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) reitera su compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, en el marco del uso adecuado del espacio público.