Barrios de la localidad de Santa Fe en Bogotá, tienen cortes de luz este viernes 1 de mayo

Foto: Enel Colombia

Este viernes 1 de mayo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios en Bogotá con cortes de luz este viernes primero de mayo

Localidad de Santa Fe

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 22 a calle 24 – Barrio Las Nieves.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: