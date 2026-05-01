Lechonería escondía drogas en Suba: así cayó laboratorio en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Bogotá continúa presentando avances contra el tráfico de estupefacientes. Cuatro hombres fueron capturados por la Policía de Bogotá en la localidad de Suba, después de ser descubiertos, que usaban bajo la fachada de una lechonería, un presunto laboratorio en el que se dosificaban estupefacientes de todo tipo.

Este resultado se logró gracias a los uniformados de la Policía de Bogotá, quienes adelantaban una labor de inspección y notaron la actitud extraña de estas personas. Así que avanzaron en la revisión y encontraron una bandeja metálica con marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina.

También encontraron elementos para la dosificación y varios equipos móviles que podrían ser presuntamente utilizados para delinquir.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.