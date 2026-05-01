La Ciclovía de Bogotá tendrá desvíos temporales sobre la carrera Séptima este viernes 1 de mayo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que, debido a la conmemoración del Día del Trabajo y marchas programadas para esta festividad, Ciclovía de Bogotá tendrá desvíos temporales en algunos tramos de la carrera Séptima.

Estas medidas se adoptan para facilitar una movilidad segura en el Distrito, sin afectar las actividades del gran parque lineal de la ciudad ni las movilizaciones que se realizarán en la ciudad. Planea tu ruta con anticipación y disfruta tu recorrido sin contratiempos.

El IDRD dio a conocer que el tramo entre calle 33 y calle 10 tendrá modificaciones en el recorrido. Podrás desviarte por la diagonal 40 para retomar la Ciclovía por Parkway y calle 26.

Este espacio recreativo, fomenta la actividad física y recreación desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Mantente informado sobre las medidas de la Ciclovía para el viernes Primero de mayo en la siguiente publicación del IDRD en la red social Instagram:

Domingo 3 de mayo, total normalidad

La Ciclovía de Bogotá te acompaña en este inicio de mes. El IDRD señaló que, para el domingo 3 de marzo, todos los tramos del parque lineal funcionarán sin desvíos programados.

Ten en cuenta los horarios y novedades para que disfrutes de la ciudad sobre ruedas. Mantente actualizado con la siguiente publicación de Instagram: