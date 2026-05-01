Ministerio de Salud desautoriza restricción del Instituto Nacional de Cancerología a pacientes de Nueva EPS

Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

El Ministerio de Salud desautorizó el pronunciamiento del Instituto Nacional de Cancerología, liderado por la doctora Carolina Wiesner, en el que se anunciaba la restricción temporal en la atención de nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS.

La cartera de Salud advirtió que la medida contraviene la Ley 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud. En particular, señaló que esta norma establece la obligación del Estado de abstenerse de afectar, directa o indirectamente, el acceso a este derecho, así como de evitar decisiones que deterioren la salud de la población o generen daños a las personas.

Según el Ministerio, la negativa en la prestación del servicio a nuevos pacientes vulnera el principio de oportunidad contemplado en la ley estatutaria, además de limitar el acceso a servicios y tecnologías que garantizan una atención integral, oportuna y de calidad.

La entidad también recordó que el Instituto Nacional de Cancerología está adscrito al Ministerio, de acuerdo con el Decreto 4107 de 2011, por lo que no puede actuar en contravía de los lineamientos definidos por la autoridad sanitaria, orientados a garantizar la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

Finalmente, el Ministerio advirtió que, de mantenerse la negativa en la atención a afiliados de la Nueva EPS, procederá a interponer denuncias penales y quejas disciplinarias ante los entes de control por la posible comisión del delito de prevaricato.

Con información del Ministerio de Salud.