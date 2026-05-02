Policía incautó más de $2.000 millones en rodamientos para motocicletas y aceites para vehículos

Foto: Policía

En el marco de la estrategia nacional para proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación y peritos expertos de una reconocida marca dedicada a la fabricación de rodamientos a nivel mundial, asestó un contundente golpe a la comercialización ilegal de autopartes en Bogotá.

Gracias al arduo trabajo de los uniformados del Área de Investigaciones contra los Delitos Financieros y Económicos, en articulación con el gremio de la empresa privada, y mediante operativos realizados en cuatro localidades de la capital del país, se logró la incautación de más de 130.000 unidades de autopartes de origen extranjero, los cuales ingresaron de manera irregular al país.

En este contexto, fue identificada una bodega en la localidad de Fontibón, donde, mediante diligencia de allanamiento y registro, fueron halladas 125.000 unidades de rodamientos para motocicletas de diferentes cilindrajes.

Asimismo, en un operativo simultáneo realizado en la localidad de Bosa, en tres viviendas, se logró la incautación de 165 unidades de aceite vehicular, así como 14.425 unidades de insumos secos utilizados para su envasado, entre estos etiquetas, recipientes plásticos y tapas.

Finalmente, en las localidades de Los Mártires y Engativá, se efectuó la aprehensión de 7.966 unidades de autopartes falsificadas, entre estos kits de embrague, repuestos, rodamientos, bombas de agua y bombas de gasolina, entre otras mercancías.

Cabe señalar que la mercancía ilegal estaría avaluada en un valor comercial aproximado de $2.093.743.832 pesos y conforme al dictamen técnico emitido por peritos autorizados, se estableció que los elementos incautados no cumplían con los estándares de autenticidad y calidad exigidos por el titular de la marca, configurándose así una vulneración a los derechos de propiedad industrial y un riesgo para la vida e integridad de quienes adquieran este tipo de productos falsificados.

“Este resultado operacional evidencia el fortalecimiento de la estrategia contra el comercio ilegal de autopartes y sus cadenas de distribución. No solo se logró la incautación de estas mercancías, sino que se avanza en la identificación y judicialización de las estructuras responsables de su producción y comercialización. Estas acciones permiten afectar de manera directa las finanzas de organizaciones que, a través de la falsificación y el contrabando, ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, especialmente al comercializar productos que no cumplen con estándares de calidad. La Policía Nacional, en articulación con el sector privado y las autoridades judiciales, continuará desarrollando operativos contundentes para proteger el comercio legal, la industria nacional y la integridad de los colombianos”, indicó el coronel Mauricio Andres Carrillo Álvarez, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

La Policía Nacional reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos

Por otro lado el Ingeniero Byron Alvarado Fernández, Gerente de Proyectos y Asesor Técnico de JTEKT Latin America, S.A, manifestó: “Esta oportuna intervención de la POLFA, salvaguarda la integridad de los ciudadanos, ya que logramos excluir del mercado productos falsificados que, al no cumplir con los estándares de calidad y originalidad, ponen en riesgo la vida de los usuarios en un 39% de los casos. Asimismo, nos permite proteger 5.4 millones de empleos formales en todo el mundo y la economía global en más de 4.2 billones de dólares”.

La Policía Fiscal y Aduanera hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías. Se garantiza la absoluta reserva de la información y se puede proporcionar información veraz y oportuna a través de la línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169, o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.