Bogotá reduce el desempleo a 8,8% y más de 63.000 personas salen de la desocupación en el inicio de 2026

Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Bogotá inició el 2026 con una mejora significativa en su mercado laboral. Entre enero y marzo, de acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo se ubicó en 8,8%, lo que representa una reducción de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando fue de 10,1%.

En términos concretos, 63.502 personas dejaron de estar desempleadas en un año. En total, Bogotá alcanzó más de 4,28 millones de personas ocupadas lo que representa un incremento de 28.793 trabajadores frente al mismo periodo del año anterior. Esto indica que, además de reducir el desempleo, la ciudad está generando ingresos para los hogares capitalinos.

“Que más de 63.000 personas hayan salido del desempleo en el primer trimestre del año en comparación con los mismos meses de 2025, refleja una dinámica positiva del mercado laboral, que debemos seguir consolidando con empleo formal y sostenible para que llegue a más personas en toda la ciudad”, afirmó Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Este crecimiento estuvo jalonado principalmente por sectores estratégicos. La administración pública, la educación y la salud lideraron el aumento de la ocupación al sumar 79.113 personas ocupadas, seguidos por las actividades financieras y de seguros con 34.757 personas ocupadas, y el sector de información y comunicaciones con 15.982 personas ocupadas.

En términos prácticos, estos resultados significan que hoy más personas en la ciudad están logrando insertarse en el mercado laboral, ya sea accediendo a un empleo formal, vinculándose a sectores en crecimiento o encontrando nuevas fuentes de ingreso.

Al cierre del trimestre, Bogotá también registró avances en la calidad del empleo. La tasa de informalidad se redujo a 34%, lo que representa una caída de 4,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (38,2%). Esto implica que una proporción menor de trabajadores se encuentra en condiciones sin contrato o sin acceso a seguridad social, un factor clave para la estabilidad económica de los hogares.