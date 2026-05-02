Llega el festival gastronómico ‘Argentina en el corazón de Bogotá’ al parque de Los Novios: 2 y 3 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026, Bogota?, ciudad de puertas abiertas al mundo, acogera? durante dos di?as los sabores y la cultura que representan a Argentina, un pai?s con el que estrechamos lazos culturales y con el que consolidamos mecanismos de cooperacio?n bilateral que permiten intercambiar conocimientos en gastronomi?a, turismo y gestio?n cultural. Asiste al festival gastronómico ‘Argentina en el corazo?n de Bogota?’ que llega al parque Los Novios. ¡Entrada gratis!

El festival ‘Argentina en el corazo?n de Bogota?’ es una gran fiesta al aire libre con mu?sica, danza, emprendimientos, literatura y comida en el parque de Los Novios, que invita a bogotanos, bogotanas y turistas a reunirse en torno a la diversidad. El 2 y 3 de mayo, desde las 11:00 de la man?ana y hasta las 6:00 de la tarde, los asistentes podra?n encontrarse con gran variedad de platos como empanadas, choripanes, alfajores, sa?ndwiches, asados, entre otros productos como snacks, bebidas y postres. Adema?s, habra? emprendimientos de moda, hogar y decoracio?n, y alimentos empacados.

Esta iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a trave?s de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y su programa Sabor Bogota?; la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) mediante ‘Hecho en Bogotá’; el Instituto Distrital de Turismo (IDT); y el Instituto para la Economía Social (IPES) en alianza con la Embajada de Argentina en Colombia, se constituye como un espacio para compartir en familia, en donde a trave?s de la cultura y la gastronomi?a se aprende acerca de otros pai?ses y sus rai?ces. Los festivales en el corazo?n de Bogotá, que iniciaron en 2025 con Me?xico como pai?s invitado, tambie?n se han convertido en una oportunidad para ampliar la oferta cultural gratuita en la ciudad, a la vez que la ciudadani?a conoce la riqueza y diversidad gastrono?mica presente en la capital.

“‘Argentina en el corazo?n de Bogota’ es mucho ma?s que una celebracio?n; es un puente entre culturas que nos recuerda que el sabor tambie?n es memoria, identidad y encuentro. Al traer a Bogota? una cultura tan poderosa como la argentina, fortalecemos los lazos de hermandad, dinamizamos la economi?a local y reafirmamos que en esta ciudad la cultura se vive, se comparte y se saborea en el espacio pu?blico”, destaco? Ange?lica Marti?nez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestio?n del Conocimiento de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Por su parte, la directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), A?ngela Garzo?n, preciso? que “hoy cerca del 25 % del gasto de los visitantes se destina a la alimentacio?n y a vivir experiencias gastrono?micas, a descubrir sabores, historias y tradiciones que hacen u?nica a Bogotá. Este tipo de encuentros no solo fortalecen los lazos entre pai?ses y culturas, sino que tambie?n dinamizan la economi?a local, impulsan a nuestros emprendedores y posicionan a la ciudad como un destino vibrante, diverso y abierto al mundo, donde la cocina es un lenguaje universal que conecta a quienes nos visitan con la esencia de nuestra gente”.

Este evento sera? un plan imperdible para disfrutar en familia, seguir impulsando el talento local y posicionar a Bogotá como epicentro de eventos culturales y diversos, que fortalecen el orgullo de las y los habitantes.