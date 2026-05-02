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    EL TRABAJO DIGNIFICA AL SER HUMANO

    Blanca Bernal Publicado el
    Por Carlos Fradique-Mendez
    Paz y prosperidad en familia
    EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA
    Esta es la lección 974 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es EL TRABAJO DIGNIFICA AL SER HUMANO.
    Mayo es el mes del trabajo y vale la pena hacer referencia al significado e importancia de esta actividad necesaria para el ser humano.

    Digamos que trabajo es sinónimo de empleo, labor, ocupación, tarea, oficio,   faena,  quehacer.
    Y recordemos que en mente ocupada por el bien no entra vicio. Que debemos cuidarnos integralmente.
    Veamos algunas referencias al derecho, que es al mismo tiempo deber, de trabajar, de generar ingresos para tener una vida digna, sin carencias de lo fundamental para vivir bien.
    En el preámbulo de la Constitución se ordena que se debe  asegurar a  todos los habitantes de Colombia  la vida y el trabajo en democracia y en sana convivencia.
    En el Art.  25 se ordena que se debe garantizar a toda persona el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
    En el Art. 67 se ordena que la educación, la instrucción, la capacitación, formará a los habitantes de Colombia  para la práctica del trabajo y para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
    La educación comienza en casa, con el ejemplo. Los niños y niñas deben empezar a trabajar desde el vientre de la madre. El primer trabajo está relacionado con el trabajo del parto y luego en ocupaciones pedagógicas hasta el fin de su profesionalización.
    Cero hijos sin hacer nada, desocupados o lo que es lo mismo sin ocupación, cero hijos sobreprotegidos que no tengan formación para atender los oficios de su casa. Cero hijos que se sientan a la mesa para que los atiendan y cero padres que hacen de sus hijos personas laboralmente inútiles.
    El Art. 413 del código civil ordena que los padres deben alimentos a los hijos y alimentos es todo lo necesario para una sana subsistencia, pero los hijos deben de alguna ganarse el sustento con ayuda y respeto en su casa.
    Ordena este artículo que la obligación de alimentos comprende dar a los hijos, desde el nacimiento, buena educación,  buena preparación durante la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria  y la enseñanza de la mejor calidad  de alguna profesión u oficio.
    No necesariamente universidad y menos en carreras que son solo teoría y poco enseñan. Profesión u oficio de los que dignifican al ser humano y generan paz y prosperidad para Colombia.
    Seguiremos sobre el tema en las próximas lecciones
    Su amigo y profesor,
    Carlos Fradique-Méndez

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