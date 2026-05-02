La Unidad Móvil Agencia de Empleo llega al barrio El Dorado y Las Cruces en la localidad de Santa Fe: Trabajo sí hay hasta este sábado 2 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo labores. Asiste desde el lunes 27 de abril al sábado 2 de mayo de 2026 a los barrios El Dorado y Las Cruces en la localidad de Santa Fe en el centro de Bogotá. Además, accede a más de 1.000 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en la localidad de Puente Aranda

¿Vives en el centro de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde el lunes 27 de abril al sábado 2 de mayo de 2026 y accede gratis a:

Accede a más de 1.000 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Visita la la Unidad Móvil en los barrios El Dorado y Las Cruces de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. La Unidad Móvil estara? el 27 lunes, 28 martes y 29 miércoles de abril en el barrio El Dorado, en la carrera Novena Este con calle Primera A Bis, frente al CAI de Polici?a, y el sábado 2 de mayo en el barrio Las Cruces, en la calle Segunda con carrera Octava, en el parque de Las Cruces, junto al CAI. Los horarios son de lunes a miéercoles de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sa?bado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota