Trabajo sí hay en Bogotá: 1.055 vacantes con postulación virtual hasta este sábado 2 de mayo
Accede a 1.055 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 2 de mayo de 2026. Entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educacio?n ba?sica y media, asi? como a quienes cuentan con formacio?n te?cnica, tecnolo?gica y profesional. Postúlate de manera virtual.¡Conoce aquí todos los detalles!
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital.
“En Bogotá estamos conectando el talento con sectores que hoy son claves para la economi?a, como la construccio?n, que no solo dinamiza el empleo, sino que tambie?n transforma la ciudad. Esta semana tenemos oportunidades para que las personas encuentren un trabajo, ya sea en su primera experiencia o para seguir creciendo profesionalmente”, afirmo? Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formacio?n de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 2 de mayo de 2026
Entre las 1.055 vacantes, hay 136 puestos esta?n dirigidos especialmente a profesionales, 25 no requieren experiencia, 75 esta?n pensados para personas mayores de 50 an?os, 100 para poblacio?n con discapacidad, 318 para jo?venes entre 18 y 28 an?os, y 698 esta?n enfocados en mujeres, ampliando las oportunidades para distintos grupos poblacionales y promoviendo el acceso equitativo al empleo.
Estas son algunas de las oportunidades laborales:
- Ayudante de obra.
- Oficial de obra.
- Maestro (a) de obra.
- Operador (a) de maquinaria.
- Residente de obra.
- Oficial de acabados.
- Residente de estructura.
- Directora (o) de obra.
- Oficial ejero (a).
- Auxiliar de obra.
- Obrero (a) ayudante.
- Operador (a) de ma?quina amarilla.
- Oficial de obra blanca.
- Aparejador (a).
- Oficial aparejador (a).
- Montador (a) de estructura meta?lica.
- Ayudante de montaje de estructura.
- Soldador (a).
- Herrero (a).
- Residente SST.
- Profesional BIM.
- Auxiliar BOAL.
- Cadenero (a).
- Inspectora (o) de obra.
- Inspector (a) SST.
- Inspector (a) de calidad.
- Ayudante de construccio?n.
- Operario (a) de cargue y descargue.
- Operador (a) de carretera.
- Auxiliar logi?stico (a).
- Dibujante de obras civiles.
- Electricista.
- Li?der de cuadrilla.
- Ayudante de mamposteri?a.
- Oficial de obra acabados.
- Coordinadora (o) de compras.
- Aparejador (a) de tablestaca.
- Asistente administrativo (a) y contable.
- Contadora (o) senior.
- Asesora (o) comercial senior de seguros.
- Te?cnica (o) o tecno?loga (o) en electro?nica.
- Auxiliar de mantenimiento.
- Asesora (o) farmace?utica (o).
- Auxiliar administrativa (o).
- Te?cnica (o) en meca?nica dental.
- Auxiliar de recursos humanos.
- Te?cnico (a) de cafe?.
- Asesor (a) comercial freelance para el sector inmobiliario.
- Ingeniera desarrolladora de software.
- Te?cnico (a) instalador (a).
- Operador (a) de datos.
- Auxiliar operativo(a) metalmeca?nica.
- Soldador (a) armador(a).
- Auxiliar de bodega.
- Operario (a) de aseo y cafeteri?a.
- Conductor (a) licencia C2.
- Operario(a) de mantenimiento locativo.
- Asistente de ventas.
- Operador (a) de tienda.
- Ejecutivo (a) de ventas.
- Operario (a) de confeccio?n.
- Auxiliar CDN – centro de distribucio?n.
- Auxiliar de entregas.
- Operario (a) de produccio?n laboratorio.
- Oficial de obra / constructora.
- Aparejador (a) / constructora.
- Llavero (a) / constructora.
- Ejecutiva (o) comercial en salud.
- Recepcionista en salud.
- Auxiliar de servicios generales.
- Auxiliar de cocina.
- Enfermero (a) este?tico (a).
¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?
Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.