En mayo, Culturas en Común llega a los barrios de Bogotá con danza, teatro y más

Foto: Idartes.

Durante mayo, el programa Culturas en Común del Instituto Distrital de las Artes – Idartes continúa llevando experiencias artísticas a distintos barrios de la ciudad con dos propuestas que ponen en el centro la creación joven, la danza y la experiencia escénica cercana: V14 On Stage y Cambalache.

En mayo, la programación del programa Culturas en Común llega con funciones, de entrada libre hasta completar aforo, que realizarán en instituciones educativas, bibliotecas públicas y salones comunales, fortaleciendo el acceso cultural en territorios de la ciudad.

Te contamos sobre las dos agrupaciones que podrás disfrutar en tu barrio:

V14 On Stage

Con una sólida trayectoria en escenarios nacionales e internacionales —incluyendo certámenes como el Dunkan Dance Fest y el Dance Colombia y Masters Dance—, la academia V14 Urban Dance Studio presenta un repertorio que reúne a sus agrupaciones en un mismo escenario. La propuesta combina estilos de danza urbana y contemporánea en una muestra de alto nivel técnico.

Más allá del espectáculo, V14 On Stage es también un proceso formativo que reúne a niñas, niños y jóvenes en torno a la danza como herramienta de expresión, creación colectiva y construcción de comunidad.

14 de mayo – 2:30 p. m.

Institución Educativa Distrital Garcés Navas (carrera 104 A # 76B-09, localidad de Engativá)

Institución Educativa Distrital Garcés Navas (carrera 104 A # 76B-09, localidad de Engativá) 16 de mayo – 3:00 p. m.

Biblioteca Pública La Marichuela (diagonal 76B sur # 1C-40, localidad de Usme)

Cambalache

Esta puesta en escena de la Compañía Signo de Interrogación entrelaza danza, actuación y poesía para explorar el equilibrio entre lo digital y lo humano. A través del viaje de Tommy, un joven absorbido por la tecnología, la obra propone un diálogo con Margarita, figura que lo guía a reconectar con la naturaleza y las relaciones reales.

La pieza recorre lenguajes contemporáneos (hip hop, popping, ballet y contacto) para hablar de identidad, conexión y comunidad. Su programación en espacios cotidianos convierte estos lugares en escenarios vivos de encuentro cultural.

21 de mayo – 2:30 p. m.

Salón comunal barrio Islandia (diagonal 73 Sur # 83A-74, localidad de Bosa)

Salón comunal barrio Islandia (diagonal 73 Sur # 83A-74, localidad de Bosa) 29 de mayo – 2:00 p. m.

Biblioteca Pública La Peña (carrera 7 Este # 5-57, localidad de Santa Fe)

Esta programación es una oportunidad para acercar a niñas, niños y jóvenes a una propuesta creada por jóvenes que han encontrado en la danza su forma de vida y expresión, con el fin de descubrir otras maneras de habitar el mundo y relacionarse con los demás.

Si deseas conocer más información sobre Culturas en Común visita su micrositio y sus redes sociales.