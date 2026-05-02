Policía incautó más de 6.000 dosis de estupefacientes y capturó a 10 personas

Foto: Policía Nacional

Fueron desplegados más de 500 uniformados de las diferentes especialidades del servicio de policía, quienes adelantaron planes de prevención y control, registro a personas, solicitud de antecedentes y registro a establecimientos con el fin de hacer frente a los diferentes requerimientos de la ciudadanía.

En estos operativos realizados en 3 puntos focalizados: Cinco Huecos, La Leona y el Canal de la 6 con 30, se logró la captura de 7 personas por tráfico de estupefacientes, 2 por receptación (madre e hijo) y 1 mediante orden judicial por hurto. Además, fueron incautadas más de 6.000 dosis de estupefacientes (2450 bazuco, 2450 marihuana, clorhidrato de cocaína y base de coca); munición de diferentes calibres y 2 radios de telecomunicaciones.

Es de resaltar que en una bodega fueron encontradas diferentes autopartes: sillas, llantas, 2 chasis y 1 motor con reporte de hurto.

Los capturados y elementos incautados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Nacional seguirá haciendo frente a las bandas dedicadas al hurto de vehículos y tráfico de autopartes e invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o al CAI más cercano.