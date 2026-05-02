Hay cierre temporal en el Portal Américas por obras del Metro de Bogotá
Foto: TransMilenio.
Debido al avance en las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, el Portal Américas presentará cierres temporales y redistribución de sus servicios en las plataformas 1 y 2.
Fechas y horarios de los cierres en las plataformas
La operación se verá afectada en dos periodos específicos durante el mes de mayo para facilitar las labores de infraestructura:
Cierre de la plataforma 2: Del viernes 1 al lunes 4 de mayo.
Cierre de la plataforma 1: Del sábado 9 al lunes 11 de mayo.
Horarios de cierre entre semana: Las intervenciones se realizarán principalmente de 11:00 p. m. a 3:30 a. m. para minimizar el impacto en la operación habitual.
Redistribución de servicios troncales y zonales
Recuerda que los servicios troncales (A61, B26, B28 y M51) no operan los días domingos ni festivos.
Durante los días de cierre, las rutas que habitualmente operan en las plataformas afectadas se trasladarán de la siguiente manera:
- Plataforma 3: Se mantendrán servicios como B26 y B28.
- Plataforma 2 (cuando esté habilitada): Operarán servicios como M51, A60, ruta 5 y J23.
- Plataforma 1 (cuando esté habilitada): Se ubicarán servicios como M51, ruta 5, A60 y E32.
Cambios en rutas TransMiZonales
- Ruta 9-3 Bosa Libertad: Durante los fines de semana, traslada su operación al Portal Sur.
- Ruta 9-5 Avenida Tintal: Este servicio no opera los domingos ni días festivos.