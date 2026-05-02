Hay cierre temporal en el Portal Américas por obras del Metro de Bogotá

Foto: TransMilenio.

Debido al avance en las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, el Portal Américas presentará cierres temporales y redistribución de sus servicios en las plataformas 1 y 2.

Fechas y horarios de los cierres en las plataformas

La operación se verá afectada en dos periodos específicos durante el mes de mayo para facilitar las labores de infraestructura:

Cierre de la plataforma 2: Del viernes 1 al lunes 4 de mayo.

Cierre de la plataforma 1: Del sábado 9 al lunes 11 de mayo.

Horarios de cierre entre semana: Las intervenciones se realizarán principalmente de 11:00 p. m. a 3:30 a. m. para minimizar el impacto en la operación habitual.

Redistribución de servicios troncales y zonales

Recuerda que los servicios troncales (A61, B26, B28 y M51) no operan los días domingos ni festivos.

Durante los días de cierre, las rutas que habitualmente operan en las plataformas afectadas se trasladarán de la siguiente manera:

Plataforma 3: Se mantendrán servicios como B26 y B28.

Se mantendrán servicios como B26 y B28. Plataforma 2 (cuando esté habilitada): Operarán servicios como M51, A60, ruta 5 y J23.

Operarán servicios como M51, A60, ruta 5 y J23. Plataforma 1 (cuando esté habilitada): Se ubicarán servicios como M51, ruta 5, A60 y E32.

Cambios en rutas TransMiZonales