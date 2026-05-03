Aguas de Bogotá ha retirado más de 14.800 toneladas de residuos del sistema pluvial en 2026

Foto: Aguas de Bogotá

Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanzan en la limpieza y mantenimiento del sistema pluvial de la ciudad, con el objetivo de garantizar el flujo de las aguas lluvias y reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones, especialmente en esta temporada de lluvias. En lo corrido de 2026, Aguas de Bogotá ha retirado 14.820 toneladas de sedimentos y residuos en más de 123 kilómetros de cuerpos de agua intervenidos. Además, ha limpiado 9.337 sumideros en toda la ciudad.

Esta operación, que se ejecuta desde 2014, atiende una infraestructura compuesta por 95 canales, 88 quebradas y ríos, 71 estructuras fluviales y cerca de 168.000 sumideros, los cuales se encuentran interconectados y conducen las aguas lluvias desde los Cerros Orientales hacia el río Bogotá.

Para ello, Aguas de Bogotá cuenta con un equipo de 275 trabajadores que realizan labores permanentes durante todo el año, bajo un cronograma coordinado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Las labores incluyen la limpieza manual y mecánica de sumideros y estructuras pluviales, la limpieza de desarenadores, la poda de taludes, así como el retiro de material vegetal, escombros, llantas, residuos voluminosos y árboles caídos.

Durante 2025, Aguas de Bogotá intervino 610 kilómetros en 241 cuerpos de agua, limpió 70.720 sumideros y retiró más de 112.000 toneladas de material. Para 2026, la empresa tiene proyectado atender al menos 623 kilómetros de cuerpos de agua y limpiar 61.200 sumideros en la ciudad.

Aguas de Bogotá advirtió que la sostenibilidad de estas acciones depende del comportamiento ciudadano, ya que el arrojo de escombros y residuos voluminosos, la inadecuada disposición de basuras, así como otras dinámicas sociales en algunos puntos críticos, continúan afectando el sistema.

Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el arrojo de residuos en el espacio público, puesto que estos terminan en canales y sumideros, lo que obstruye el sistema pluvial y aumenta el riesgo de taponamientos e inundaciones.