Bogotá reverdece: 225 nuevos árboles fortalecen el Humedal Capellanía de Fontibón y la calidad del aire

Foto: Alcaldía Local de Fontibón.

En el marco de la conmemoracio?n del Di?a del A?rbol, la Alcaldía Local de Fontibón, en articulacio?n con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), lidero? una jornada de restauracio?n ecolo?gica en la Reserva Distrital del Humedal Capellani?a, con la siembra de 225 a?rboles nativos que fortalecen la biodiversidad y contribuyen a mejorar la calidad del aire en occidente de la capital.

Esta accio?n hace parte de la estrategia local de proteccio?n ambiental, recuperacio?n de ecosistemas y mitigacio?n del cambio clima?tico, consolidando a Fontibo?n como una localidad comprometida con el desarrollo sostenible y el bienestar de sus habitantes.

Durante la jornada, se plantaron especies arbo?reas clave para el equilibrio ecolo?gico del humedal, reconociendo su papel como pulmones urbanos que generan oxi?geno, capturan contaminantes y sirven de ha?bitat para diversas especies de fauna.

La actividad conto? con la participacio?n activa de estudiantes de Ingenieri?a Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, promoviendo espacios de formacio?n pra?ctica y conciencia ambiental entre los jo?venes. Mariana, una de las estudiantes participantes, destaco?: “Este tipo de iniciativas nos permiten entender el valor del arbolado urbano y asumir un compromiso real con su cuidado y preservacio?n”.

Adema?s, la jornada evidencio? el trabajo articulado entre sector pu?blico, privado y comunidad. Entidades como Ciudad Limpia, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá y vecinos del sector se sumaron a esta iniciativa, fortaleciendo la participacio?n ciudadana y la apropiacio?n del territorio.

“Un solo a?rbol puede absorber diariamente la contaminacio?n generada por hasta 100 vehi?culos”, resalto? Enna Delgado, referente del a?rea ambiental, subrayando el impacto directo de estas acciones en la salud pu?blica y el entorno urbano.

Con resultados concretos como esta siembra masiva, la Alcaldía Local de Fontibón reafirma su liderazgo en la implementacio?n de proyectos ambientales que generan impacto real, promoviendo espacios sostenibles, educacio?n ambiental y corresponsabilidad ciudadana.

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa avanza con hechos hacia una capital ma?s verde, resiliente y consciente, donde cada a?rbol plantado representa un paso firme hacia el futuro sostenible que construimos entre todos.