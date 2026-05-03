Bogotá se une a la Carrera por los Héroes 2026: todo lo que debe saber para participar este domingo 3 de mayo

Foto: Corporación Matamoros

Este domingo tres de mayo, Bogotá será sede de la edición 18 de la ‘Carrera por los Héroes 2026’, una iniciativa liderada por la Corporación Matamoros desde el año 2009 que invita a la ciudadanía a correr junto a mujeres y hombres de la Fuerza Pública que han defendido a Colombia.

Los ingresos de la Carrera serán invertidos en programas de educación básica, media y superior, y en la rehabilitación a través del deporte para personas de las Fuerzas Militares y Policía con discapacidad adquirida; cónyuges e hijos de los fallecidos en cumplimiento del deber. Además promueven la inclusión de los beneficiarios a través de la empleabilidad, el emprendimiento y la atención en el hogar de paso de Bogotá.

La competencia partirá desde la Plaza de alfiles del centro comercial Gran Estación, en la localidad de Teusaquillo. Asimismo, tendrá una modalidad remota que promueve la participación de atletas en otras regiones de Colombia, quienes pueden correr en la calle, gimnasio, la playa, en el campo o desde un lugar de su preferencia.

¡Deja los límites mentales atrás, corre hacia la meta con determinación y perseverancia! Inscríbete aquí para correr en la Carrera por los Héroe 2026

Conoce las categorías de la Carrera por los Héroes 2026

Carrera 5K Recreativa (mujeres, hombres, no binario)

General: 12 años en adelante

Silla de ruedas: 12 años en adelante

Prótesis en miembro inferior: 12 años en adelante

Handcycle: 12 años en adelante

Carrera 10K Competitiva (mujeres, hombres, no binario)

Juvenil: 14 a 17 años

Abierta: De 18 a 39 años

Máster: De 40 a 59 años

Plus: De 60 años en adelante

Carrera 15K Competitiva (mujeres, hombres, no binario)

Abierta: De 18 a 39 años

Máster: De 40 a 59 años

Plus: De 60 años en adelante

Deja los límites mentales atrás, corre hacia la meta con determinación y perseverancia. No hay límites para lo que puedes lograr.

Entrega de kits para la Carrera por los Héroes Modalidad Presencial (en Bogotá)

Lugar: Terraza del centro comercial Gran Estación

Fechas: 30 de abril, 01 y 02 de mayo de 2026

Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Si ya estás inscrito para participar y deseas ver tu comprobante, haz clic aquí. Allí podrás acceder con tu número de documento y el correo registrado. Consulta más detalles en la siguiente publicación de la Corporación Matamoros en la red social Instagram:

Modalidad Remota

Esta categoría promueve la participación de los atletas de manera autónoma y está basada en la honestidad y el compromiso. Pueden correr desde cualquier parte de Colombia o del mundo.

Fecha de la carrera: sábado 02 y domingo 03 de mayo de 2026

sábado 02 y domingo 03 de mayo de 2026 Distancias: 5k, 10k y 15k

5k, 10k y 15k Los kits se enviarán a la dirección ingresada en el formulario de inscripción. Para los corredores inscritos con domicilio fuera de Colombia, se le enviará el kit a la dirección nacional registrada para este propósito.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.