Bogotá se une a la Carrera por los Héroes 2026: todo lo que debe saber para participar este domingo 3 de mayo
Foto: Corporación Matamoros
Este domingo tres de mayo, Bogotá será sede de la edición 18 de la ‘Carrera por los Héroes 2026’, una iniciativa liderada por la Corporación Matamoros desde el año 2009 que invita a la ciudadanía a correr junto a mujeres y hombres de la Fuerza Pública que han defendido a Colombia.
Los ingresos de la Carrera serán invertidos en programas de educación básica, media y superior, y en la rehabilitación a través del deporte para personas de las Fuerzas Militares y Policía con discapacidad adquirida; cónyuges e hijos de los fallecidos en cumplimiento del deber. Además promueven la inclusión de los beneficiarios a través de la empleabilidad, el emprendimiento y la atención en el hogar de paso de Bogotá.
La competencia partirá desde la Plaza de alfiles del centro comercial Gran Estación, en la localidad de Teusaquillo. Asimismo, tendrá una modalidad remota que promueve la participación de atletas en otras regiones de Colombia, quienes pueden correr en la calle, gimnasio, la playa, en el campo o desde un lugar de su preferencia.
¡Deja los límites mentales atrás, corre hacia la meta con determinación y perseverancia! Inscríbete aquí para correr en la Carrera por los Héroe 2026
Conoce las categorías de la Carrera por los Héroes 2026
Carrera 5K Recreativa (mujeres, hombres, no binario)
- General: 12 años en adelante
- Silla de ruedas: 12 años en adelante
- Prótesis en miembro inferior: 12 años en adelante
- Handcycle: 12 años en adelante
Carrera 10K Competitiva (mujeres, hombres, no binario)
- Juvenil: 14 a 17 años
- Abierta: De 18 a 39 años
- Máster: De 40 a 59 años
- Plus: De 60 años en adelante
Carrera 15K Competitiva (mujeres, hombres, no binario)
- Abierta: De 18 a 39 años
- Máster: De 40 a 59 años
- Plus: De 60 años en adelante
Deja los límites mentales atrás, corre hacia la meta con determinación y perseverancia. No hay límites para lo que puedes lograr.
Entrega de kits para la Carrera por los Héroes Modalidad Presencial (en Bogotá)
- Lugar: Terraza del centro comercial Gran Estación
- Fechas: 30 de abril, 01 y 02 de mayo de 2026
- Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Si ya estás inscrito para participar y deseas ver tu comprobante, haz clic aquí. Allí podrás acceder con tu número de documento y el correo registrado. Consulta más detalles en la siguiente publicación de la Corporación Matamoros en la red social Instagram:
Modalidad Remota
Esta categoría promueve la participación de los atletas de manera autónoma y está basada en la honestidad y el compromiso. Pueden correr desde cualquier parte de Colombia o del mundo.
- Fecha de la carrera: sábado 02 y domingo 03 de mayo de 2026
- Distancias: 5k, 10k y 15k
- Los kits se enviarán a la dirección ingresada en el formulario de inscripción. Para los corredores inscritos con domicilio fuera de Colombia, se le enviará el kit a la dirección nacional registrada para este propósito.
*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.