    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 3 de mayo de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este domingo 3 de mayo de 2026.¡Entérate y programa tu día!   

    Según el reporte del IDIGER se espera este domingo 3 de mayo en Bogotá:

    • Durante la madrugada, se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado. No se descartan precipitaciones ligeras en el sur y oriente de la ciudad.
    • Se prevé una temperatura mínima alrededor de los 11 °C.
    • En la mañana son probables lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad.

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

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