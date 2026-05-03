Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 3 de mayo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este domingo 3 de mayo de 2026.¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER se espera este domingo 3 de mayo en Bogotá:

Durante la madrugada, se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado. No se descartan precipitaciones ligeras en el sur y oriente de la ciudad.

Se prevé una temperatura mínima alrededor de los 11 °C.

En la mañana son probables lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad.

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.