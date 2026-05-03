Conozca los cierres viales y desvíos por la Carrera por los Héroes en Bogotá este 3 de mayo
Foto: tomada de la página web de la Carrera por los Héroes
Para llevar a cabo la Carrera por los Héroes el próximo domingo 3 de mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en distintos puntos.
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y 20 metros al occidente de la carrera 59, total, 10:00 a. m. del 02 de mayo de 2026 a 04:00 p. m. del 03 de mayo de 2026.
- Avenida carrera 60 (calzada oriental) entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 10:00 a. m. del 02 de mayo de 2026 a 04:00 p. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre carrera 66 y avenida carrera 60, total, 04:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 12:00 p. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 10:00 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calzada occidental de la avenida carrera 50 entre avenida calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza), total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 09:40 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calle 24A (calzada norte y sur) entre avenida carrera 50 y avenida carrera 57, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:00 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Carrera 54 entre avenida calle 26 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza), total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:00 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Carrera 52 entre avenida calle 26 y calle 24A , total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:00 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Carrera 51 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24A, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:00 a. m.del 03 de mayo de 2026.
- Calzada norte avenida calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera 52 y avenida carrera 50, un carril (carril norte), 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:00 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 09:20 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 09:20 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 09:10 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 26, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 09:10 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Avenida calle 53 (calzada norte) entre la avenida carrera 60 y la carrera 27, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 09:00 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Avenida calle 53 (calzada sur) entre la carrera 66A y la avenida carrera 60, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 09:00 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:40 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Calle 53B Bis entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 28, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:40 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:40 a. m. del 03 de mayo de 2026.
- Diagonal 61C entre carrera 28 y transversal 28, total, 06:00 a. m. del 03 de mayo de 2026 a 08:30 a. m. del 03 de mayo de 2026.
Recorrido de la carrera 15K
El recorrido inicia en la calzada de servicio sur de la avenida calle 26 por carrera 59, avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – calle 21B al occidente – carrera 51 al sur – calle 24A (calzada norte) al occidente – carrera 54 al norte – retorno a la altura de la avenida calle 26 – carrera 54 al sur – calle 24A (calzada norte) al occidente – carrera 57 al sur – calle 24A (calzada sur) al oriente – carrera 52 al sur – avenida La Esperanza (carril norte calzada norte) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte – calle 44 (calzada norte) al occidente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – avenida calle 53 (calzada norte) al oriente – carrera 28 al norte – transversal 28 (calzada occidental) al norte – diagonal 61C al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 28 – diagonal 61C al oriente – transversal 28 (calzada occidental) al sur – carrera 28 al sur – avenida calle 53 (calzada norte) al occidente – avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur – calle 42 al oriente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – calle 44 (calzada sur) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) por carrera 59, lugar donde termina el recorrido. (Ver mapa 1).
Desvíos autorizados
? Las personas que circulen sentido oriente – occidente por la avenida La Esperanza y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar al occidente por la avenida la Esperanza – avenida carrera 68 al norte – avenida calle 26 al oriente (Ver mapa 2 – color azul).
? Quienes van en sentido oriente – occidente por la avenida calle 26 y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar al occidente por la avenida calle 26 y avenida carrera 68 al norte (Ver mapa 2 – color negro).
? Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y toman la avenida calle 53 al oriente, deberán continuar por avenida carrera 68 al norte y avenida calle 63 al oriente (Ver mapa 3 – color negro).
? Los ciudadanos que se movilizan en sentido norte – sur por la avenida carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur o avenida Rojas al sur (Ver mapa 3 – color azul).
?Los residentes del sector de Paulo VI podrán salir del sector a través de la transversal 59A al norte – calle 59 al oriente o avenida calle 63 al oriente (Ver mapa 4).
? Los residentes del sector de Paulo VI podrán ingresar al sector desde el oriente por la calle 59 o avenida calle 63 – avenida carrera 50 al sur – calle 59 (Ver mapa 5).
? Quienes en sentido oriente – occidente por la avenida calle 53, deberán tomar carrera 24 – transversal 24 al norte – avenida calle 63 al occidente (Ver mapa 6).
? Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B o calle 53B Bis al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – calle 63B al oriente – avenida carrera 24 al sur (Ver mapa 7).
? Las personas que se movilizan en sentido norte – sur por la avenida NQS y toman la diagonal 61C al oriente, deberán continuar al sur por la avenida NQS – avenida calle 53 al oriente (Ver mapa 8 – color negro).