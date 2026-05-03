Bogotá se prepara para una jornada simultánea de monitoreo de aves en diferentes puntos de la ciudad este 3 de mayo
Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.
La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), en alianza con la Asociación Bogotana de Ornitología, invita a la ciudadanía, academia y entidades públicas a participar el domingo tres de mayo de 2026 en ´Bogotá Cuenta más Alas, más Ciudad´, una jornada para fortalecer el monitoreo de la biodiversidad urbana y a la apropiación social del conocimiento ambiental.
La actividad se realizará de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., busca registrar simultáneamente aves en bosques urbanos, humedales y parques ecológicos de montaña del Distrito Capital. Las personas participantes podrán obtener datos georreferenciados mediante el uso de plataformas como eBird e iNaturalist.
¿Cómo participar de las jornadas simultaneas de avistamiento de aves en el Distrito?
Para garantizar la calidad de los registros y la seguridad de los grupos, los cupos son limitados por sitio. Para acudir a estas jornadas es necesario completar la inscripción en el siguiente formulario: https://shorturl.at/PUERF
A vuelta de correo será enviada la confirmación, con el grupo asignado, el punto de encuentro y la hora exacta. ¡Inscríbete ya!
Agenda académica del 27 al 30 de abril
Sumado a esta jornada, la Secretaría Distrital de Ambiente, junto a las universidades Central, ECCI y Javeriana programaron tres talleres presenciales con los que se busca fortalecer las capacidades ciudadanas para el reconocimiento, registro y monitoreo participativo de la avifauna urbana, articulando herramientas de identificación morfológica, bioacústica y plataformas de ciencia ciudadana. Los talleres programados son:
- Taller: Alas, cantos y datos: herramientas para monitorear aves urbanas
- Fecha: Lunes 27 de abril
- Hora: De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Lugar: Universidad Central (carrera 5 # 21- 38. Sala de Cómputo. Torre Sur.)
- Inscripciones aquí
- Taller: Bioacústica y ecoacústica de aves urbanas
- Fecha: Miércoles 29 de abril
- Hora: De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Lugar: Universidad ECCI (Calle 51 # 19-12. Auditorio Sede P, Piso 5)
- Inscripciones aquí
- Taller: Principios para el avistamiento de aves en Bogotá
- Fecha: Jueves 30 de abril
- Hora: De 2:00 p. m. a 3:30 p. m.
- Lugar: Carrera 7 # 40-62 (Edificio 003, Salón 407)
- Inscripciones aquí