Cortes de luz este lunes 4 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 4 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio San Fernando Occidental. De la calle 67 a calle 69 entre carrera 62 a carrera 64 – Desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Polo Club. De la carrera 23 a carrera 31 entre calle 84 a calle 88 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Lago Gaitán. De la calle 76 a calle 80 entre carrera 14 a carrera 17 – Desde las 6:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio Antiguo Country. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 84 a calle 86 – Desde las 8:45 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio Chicó Norte II Sector. De la calle 95 a calle 97 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:45 a. m.

Barrio El Retiro. De la calle 82 a calle 84 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Ortezal. De la calle 19 a calle 22 entre carrera 38 a carrera 41 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Parque Nacional. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 39 a calle 41 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Atenas. De la carrera 57 a carrera 59 entre calle 143 a calle 145 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Provivienda Occidental. De la calle 36 Sur a calle 38 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:45 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Molinos del Sur. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca (Comuna 4)

Barrio Santo Domingo. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 67 Sur a calle 69 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Veredas Fusunga y Chacua. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Tocancipá, Cundinamarca

Veredas La Fuente y El Porvenir. Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.