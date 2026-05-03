Trump: Este lunes se activa ‘Proyecto Libertad’ para los barcos retenidos en el estrecho de Ormuz; «es un gesto humanitario en particular de Irán»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo el ‘Proyecto Libertad’, un plan para liberar los buques retenidos en el estrecho de Ormuz debido al bloqueo provocado por la crisis en Oriente Medio. Trump aseguró que una serie de países que no han querido involucrarse en el conflicto han solicitado ayuda a Washington para liberar sus buques atrapados en el estrecho de Ormuz, «en algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos».

En ese contexto, el mandatario anunció el ‘Proyecto Libertad’, que comenzará este lunes por la mañana, hora de Oriente Medio.

Trump explicó que el proyecto es un «gesto humanitario, por parte de Estados Unidos, de los países del Medio Oriente, pero, en particular […] de Irán», con el objetivo de liberar a todas las personas, empresas y países que se han visto involucrados y que no han hecho «absolutamente nada malo».

Finalmente advirtió que, si el proceso es interrumpido de alguna u otra forma, la interferencia «tendrá que ser tratada con firmeza».

Este es el texto integral de mensaje que publicó en Truth Social:

«Países de todo el mundo, casi todos los cuales no están involucrados en la disputa de Medio Oriente, que se desarrolla tan visiblemente y violentamente para que todos lo vean, han solicitado a Estados Unidos si podríamos ayudar a liberar sus barcos, que están atrapados en el estrecho de Ormuz, en algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos; ¡simplemente son observadores neutrales e inocentes!

Para el bien de Irán, del Medio Oriente y de Estados Unidos, hemos informado a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías restringidas, para que puedan continuar libre y eficazmente con sus negocios. Nuevamente, estos son barcos de áreas del mundo que no están involucrados de ninguna manera con lo que actualmente está sucediendo en el Medio Oriente.

He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todos los esfuerzos posibles para llevar sus barcos y tripulaciones de manera segura fuera del estrecho. En todos los casos, han dicho que no regresarán hasta que el área sea segura para la navegación y todo lo demás. Este proceso, ‘Proyecto Libertad’, comenzará el lunes por la mañana, hora del Medio Oriente. Soy plenamente consciente de que mis representantes están teniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán y que estas discusiones podrían llevar a algo muy positivo para todos.

El movimiento de los barcos tiene como objetivo liberar a las personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo; son víctimas de las circunstancias. Este es un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, de los países del Medio Oriente, pero, en particular, del país de Irán. Muchos de estos barcos se están quedando sin comida y de todo lo necesario para que las tripulaciones a gran escala permanezcan a bordo en condiciones saludables e higiénicas. Creo que esto sería un gran paso para mostrar buena voluntad por parte de todos aquellos que han estado luchando tan arduamente durante los últimos meses. Si, de alguna manera, este proceso humanitario se ve interferido, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser tratada con firmeza». (Información RT).