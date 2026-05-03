Este domingo 3 de mayo hay pico y placa regional para entrar a Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En el marco del puente festivo del Día Internacional del Trabajo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá este domingo 3 de mayo. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 3 de mayo

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Conoce los nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional este domingo 3 de mayo de 2026: