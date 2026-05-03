Violencia en Cúcuta: Masacre frente a conjunto residencial deja cuatro víctimas mortales

En la mañana de este domingo 3 de mayo de 2026, la ciudad de Cúcuta fue escenario de un violento ataque sicarial que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas el presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC). El múltiple crimen ocurrió exactamente frente a la entrada principal del conjunto residencial Hibiscos, en un sector del área metropolitana, donde sujetos armados interceptaron a las víctimas por razones que aún son materia de investigación penal por parte de las autoridades locales.

Tras el reporte de las detonaciones, unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron al lugar para realizar el acordonamiento y el respectivo levantamiento de los cuerpos. Según las primeras versiones recolectadas en la zona, el líder comunal se encontraba en compañía de otros tres hombres cuando fueron atacados de manera indiscriminada. La identidad de las otras tres víctimas está siendo verificada por los peritos forenses para determinar si existían amenazas previas contra este grupo de ciudadanos.

La comunidad del sector se encuentra bajo una profunda conmoción, ya que el ataque se produjo a plena luz del día en una zona residencial de alto tránsito. Voceros de organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el incremento de la violencia contra líderes sociales en el departamento de Norte de Santander. Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta ha convocado a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar los hechos y considerar el ofrecimiento de una recompensa por información que permita dar con el paradero de los presuntos responsables materiales e intelectuales.

Hasta el momento, las hipótesis preliminares no descartan que el atentado esté relacionado con el control territorial de bandas delincuenciales o represalias por la labor social de la JAC en la zona. No obstante, las autoridades han pedido prudencia a la opinión pública mientras se recolectan pruebas técnicas y testimoniales. La Fiscalía General de la Nación ha designado un grupo especializado para dar celeridad a este caso que enluta nuevamente a la capital nortesantandereana.