Plan retorno activado en la autopista Sur para este 3 de mayo

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Por obras de TransMilenio en Soacha en sus fases II y III, fue implementado un plan especial de retorno sobre la autopista Sur, para atender el alto flujo vehicular durante el puente festivo del Día del Trabajo este sdomingo 3 de mayo de 2026.

Plan retorno por la autopista Sur durante el puente festivo del Día del Trabajo

Con el fin de garantizar la movilidad durante el puente festivo Día del Trabajo este sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Alcaldía de Soacha implementó un Plan Retorno sobre la autopista Sur, que contempla ajustes en la operación vial, desvíos y control del tráfico en puntos estratégicos.

El plan establece configuraciones de hasta seis carriles en tramos específicos, combinando carriles en ambos sentidos y habilitando vías de desvío para vehículos livianos. Sin embargo, las obras en curso, como la construcción del BRT y excavaciones del Colector Sur, limitan la habilitación total de carriles en algunos sectores.

Además, se dispuso de servicios de atención de emergencias, incluyendo ambulancia medicalizada, grúas, motobombas y monitoreo permanente del corredor vial. También se contará con auxiliares de tránsito en puntos clave como el sector del Tropezón, el puente 3M, Puente Altico y el Portal El Vínculo, en horarios definidos este sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos, atender la señalización vial y acatar las recomendaciones de los organismos de tránsito, mientras avanzan las obras que buscan mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha.

Obras de TransMilenio en la autopista Sur en el vecino municipio de Soacha

La extensión de TransMilenio a Soacha en sus fases II y III avanza en un 73,75 % con corte al 24 de abril de 2026, consolidándose como uno de los proyectos estratégicos de movilidad en la región, señaló la Gobernación de Cundinamarca.

De acuerdo con el balance del proyecto, ya se completó la construcción del Patio Portal El Vínculo, mientras que el Colector Sur —infraestructura clave para el manejo de aguas lluvias— alcanza un 96% de ejecución, con más de 3.300 metros lineales instalados. Asimismo, se han construido más de 3.700 metros de calzada exclusiva y 3.200 metros de calzada mixta en ambos sentidos.

Uno de los puntos estratégicos es la Estación Intermedia 3M o Universidad de Cundinamarca, que presenta un avance del 41 % y se proyecta como un nodo de integración entre rutas alimentadoras, transporte intermunicipal y el sistema troncal de TransMilenio.

En cuanto a otros hitos, se destaca el 98 % de avance en adquisición predial, el 100 % en el Puente Vehicular El Vínculo y el 92,66 % en puentes peatonales, evidenciando progresos importantes en la infraestructura complementaria del sistema.