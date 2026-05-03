Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo mayo 3, 2026 -Dólar TRM: $3,637.51 (vigente 4 de mayo) -Euro $ 4,244.51 -Bitcoin US$ 78.943,90 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 409,29 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,36 -Petróleo Brent US$ 101,94 -Oro-Compra Banco de la República $ 500.249,20 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá reverdece: 225 nuevos árboles fortalecen el Humedal Capellanía de Fontibón y la calidad del aire Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 4 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Transportadores denuncian que con el Plan Nacional de Desarrollo estarían pagando el doble por seguridad social Iván Briceño martes febrero 19, 2019 Nacional Mineducación asegura que no existen razones que justifiquen el paro de maestros Andres Felipe Gama miércoles julio 25, 2018 Judicial JEP cita en calidad de testigos a funcionarios de Mindefensa y de la vicepresidencia por «falsos positivos» Ariel Cabrera miércoles octubre 11, 2023 Nacional A Córdoba no llegó vacuna contra brucelosis bovina RB51 Giovanni Alarcón M. lunes junio 13, 2016