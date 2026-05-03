-Dólar TRM: $3,637.51 (vigente 4 de mayo)

-Euro $ 4,244.51

-Bitcoin US$ 78.943,90

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 409,29

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,36

-Petróleo Brent US$ 101,94

-Oro-Compra Banco de la República $ 500.249,20