Colombia y Venezuela cierran totalmente el puente Santander entre Cúcuta y Ureña

–El puente fronterizo Francisco de Paula Santander, que conecta Venezuela y Colombia, entre Ureña y Cúcuta sobre el río Táchira, y que registra unos 8.000 vehículos al día, fue cerrado desde este domingo, informaron simultáneamente los gobiernos de los dos países. La medida responde a trabajos de rehabilitación que en principio se demorarán por espacio de 15 días.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) de Colombia indicó que se determinó el cierre preventivo del puente internacional, ubicado en el kilómetro 13 de la vía que hace parte del Anillo Vial Oriental de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, como medida para proteger la seguridad de los usuarios.

La decisión se adopta luego de las inspecciones técnicas realizadas a la estructura, en las que se evidenció el avance de procesos de erosión y socavación que afectan algunas de sus pilas y el estribo final, principalmente en el margen correspondiente al territorio venezolano.

Estos fenómenos, asociados a la dinámica del río Táchira, han generado el deterioro del terreno y han dejado al descubierto parte de la base que sostiene el puente, lo que incrementa el riesgo sobre el acceso y la funcionalidad de la infraestructura, especialmente ante posibles crecientes súbitas.

En este contexto, el cierre preventivo se implementa como una medida necesaria para evitar afectaciones mayores y salvaguardar la integridad de los usuarios que transitan por este corredor binacional.

?? El cierre preventivo busca evitar afectaciones mayores y salvaguardar la vida de quienes transitan por este corredor internacional. Invías adelanta evaluaciones técnicas para definir las intervenciones necesarias. 4/5 ? pic.twitter.com/tRWDV83Luv — Invías (@InviasOficial) May 3, 2026

De manera paralela, el Invías adelanta las evaluaciones técnicas necesarias para definir las intervenciones requeridas, que incluyen obras para controlar el flujo del río y proteger la estructura del puente, con el objetivo de estabilizar el entorno y garantizar su funcionamiento.

Dado el carácter binacional de la infraestructura, la entidad avanza en la articulación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de coordinar acciones conjuntas que permitan atender la situación de manera integral.

Con estas acciones, el Invías reafirma su compromiso con la seguridad vial y la gestión oportuna de la infraestructura, priorizando la protección de los usuarios y la continuidad del servicio en corredores estratégicos para la conectividad del país.

Migración Colombia también reportó la novedad, reseñando las causas:

?#Atención Cúcuta Debido a fallas estructurales las autoridades municipales de tránsito han restringido el paso de vehículos pesados sobre el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta con el municipio de Ureña. pic.twitter.com/7g8cMvh5iK — Migración Colombia (@MigracionCol) May 2, 2026

El Ministerio venezolano de Transporte también notificó el cierre del paso fronteriz. La medida responde a trabajos de rehabilitación y se mantendrá por 15 días, indicó.