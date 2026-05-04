Avianca ofrece pasajes gratis para usuarios de la aerolínea Spirit que quedaron varados por el cierre de sus operaciones comerciales

–Avianca puso a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados por la suspensión intempestiva de operaciones de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines, por la crisis derivada de los altos costos del combustible, su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios.

En un comunicado, Avianca anunció que ofrece la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a quienes ya hayan volado el trayecto de ida y tengan un tiquete de regreso con Spirit Airlines al destino original y que se hayan visto afectados. Esta opción está sujeta a disponibilidad y a las condiciones del plan de protección.

Los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para ser reubicados en vuelos de Avianca según disponibilidad y por orden de llegada.

Esta alternativa aplica para quienes tengan tiquetes emitidos —sujetos a verificación— con fecha de viaje entre el 2 de mayo y el 16 de mayo de 2026.

Los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, así como cualquier otro cobro obligatorio, según lo dispuesto por las autoridades.

Para más información sobre las condiciones del plan de protección y servicios especiales (sillas de

ruedas, mascotas, etc.), visitar www.ayuda.avianca.com

El plan de protección aplica para viajes entre las siguientes ciudades

Entre Fort Lauderdale y:

-Armenia

-Barranquilla

-Bogotá

-Cali

-Medellín

-Cartagena

-Guayaquil

-Lima

-Ciudad de Guatemala

-San Pedro Sula

-Comayagua (Aeropuerto Internacional de Palmerola)

-San José de Costa Rica

Entre Orlando y:

-Medellín

-Ciudad de Guatemala

-San Pedro Sula

Avianca subraya que para efectos de este plan, los aeropuertos de Fort Lauderdale, Miami y Orlando se consideran puntos comunes dentro de la misma zona. Esto significa que, si no hay disponibilidad de vuelo desde o hacia el aeropuerto originalmente previsto, el viaje podrá realizarse desde o hacia cualquiera de estos aeropuertos.

Los trayectos podrán operarse en vuelo directo o con una o más conexiones, según la disponibilidad existente al momento de la reserva, manteniéndose siempre dentro de las rutas cubiertas por el plan de protección, siempre que el pasajero acepte asumir los costos derivados de sus tiempos de espera en los puntos de conexión.

No es la primera vez que Avianca da este paso. Durante crisis anteriores, derivadas del cese de actividades de otros operadores, la aerolínea movilizó recursos para proteger a cientos de miles de pasajeros, reafirmando su compromiso con la estabilidad del transporte aéreo en la región.