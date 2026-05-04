Cambio Climático: Esta es la primera capital del mundo en prohibir la publicidad de carne y combustibles fósiles

–(Imagen @Genoegenklaar2). Ámsterdam, capital de los Países Bajos conocida como la «Venecia del Norte», se ha convertido en la primera capital del mundo en prohibir en espacios públicos la publicidad de la carne y de productos derivados de combustibles fósiles, como parte de los esfuerzos de la ciudad para lograr una movilidad más ecológica con el fin de reducir su impacto climático.

La ley fue aprobada el pasado 22 de enero y entró en vigor este fin de semana, cuando los anuncios de hamburguesas, automóviles de gasolina y aerolíneas fueron retirados de las vallas publicitarias, paradas de tranvía y estaciones de metro de la capital neerlandesa. Ahora, los carteles promocionan museos, conciertos y exposiciones.

Las autoridades locales aseguran que la medida tiene como objetivo armonizar el paisaje urbano con los objetivos medioambientales del gobierno municipal, que incluyen minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir a la mitad el consumo de carne para 2050.

«La mayoría de la gente no entiende por qué el municipio debería ganar dinero alquilando nuestros espacios públicos a alguien contra quien estamos impulsando políticas activamente», afirmó Anneke Veenhoff, del partido Izquierda Verde.

La primera ciudad del mundo en prohibir la publicidad de carne en espacios públicos fue Haarlem, también en Países Bajos, en el año 2022. (Información RT).