Ecuador: Nuevo período de toques de queda nocturnos en 24 provincias afectadas por bandas criminales

–Ecuador inició en la noche de este domingo un nuevo periodo de toques de queda nocturnos en casi la mitad del país que prolongará durante quince días, una medida con la que el Gobierno busca intensificar las operaciones contra las bandas criminales, a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino.

La medida estará vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y las 5:00 hora local (10:00 GMT) del siguiente día hasta el 18 de mayo en nueve de las veinticuatro provincias del país: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico.

Estos territorios, donde se encuentran Quito y Guayaquil, las dos mayores ciudades del país, concentran el 90 % de la violencia y el 86,70 % de la delincuencia que se registra a nivel nacional, según datos oficiales.

La restricción también regirá en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Este domingo, policías y militares empezaron a salir unas tres horas antes de sus cuarteles con vehículos blindados para instalarse en diversas partes de las ciudades y en las carreteras, y controlar que nadie que no sea de las fuerzas de seguridad, de servicios de salud o de riesgos y emergencias esté en la calle después de las once de la noche.

Los habitantes de esas zonas que salieron por el feriado del día internacional del trabajo, que inició el jueves, tomaron precauciones y regresaron por la tarde ante el cierre anticipado de las estaciones de autobuses y otros tipos de transporte público.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal de Ecuador, se instalaron 25 puestos de control en los que los agentes revisaban los vehículos que circulaban en busca de armas, explosivos o personas requeridas por la Justicia.

Mientras, en Quito, la Policía puso 17 controles y aseguró que durante estos quince días esperaba afectar a unos «cuarenta perfiles criminales».

Esta es la segunda vez en el año que el presidente Daniel Noboa implementa esta medida, después de que el 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar 9.269. La primera ocasión fue entre el 15 y el 30 de marzo y se aplicó solo en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

De acuerdo al Gobierno, los homicidios se redujeron en marzo en un 28 % a nivel nacional tras el primer toque de queda nocturno y en los territorios intervenidos se capturaron al menos 1.283 personas, aunque la mayor parte de ellas fueron detenidas por violar la restricción de movilidad.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad detectaron que no hubo una «neutralización estructural» sino «un desplazamiento de las actividades criminales» hacia otras zonas donde se podía circular con normalidad. (Información DW).