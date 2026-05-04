Cauca, el departamento más afectado por confinamiento en el primer trimestre del año

–(Imagen ilustrativa). En el primer trimestre del 2026, Cauca fue el departamento más afectado por confinamiento en Colombia, fenómeno que afectó a más de 9.300 personas, señaló la Defensoría del Pueblo en el Boletín mensual «Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia».

Según el organismo de control humanitario, la movilidad de sus habitantes fue interrumpida, principalmente, en los municipios de Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí a causa de las variadas dinámicas provocadas por el conflicto armado interno.

A nivel nacional se presentaron 26 eventos de confinamiento que impactaron a 39.807 personas entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Esto evidencia la magnitud de la problemática.

Le siguieron a Cauca, los departamentos del Chocó (7.765 personas confinadas), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882). La situación da cuenta de la concentración del confinamiento en regiones con alta presencia de actores armados ilegales y débil presencia institucional.

Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o EGC), la guerrilla del ELN, las estructuras disidentes de las extintas Farc y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) habrían sido los directos responsables de los eventos de confinamiento.

Mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y el uso de artefactos explosivos, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad, afectan el acceso a alimentos, a servicios de salud y educación, y profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes.

En el mencionado periodo, al menos 17 comunidades étnicas fueron impactadas por estos eventos, lo que evidencia afectaciones desproporcionadas sobre poblaciones con especial protección constitucional.

Estas dinámicas se enmarcan en un contexto más amplio de movilidad humana forzada, en el que convergen múltiples factores de riesgo.

De enero a marzo, la entidad documentó 40 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 7.668 personas, mientras que 25.191 se vieron en la obligación de desplazarse por eventos asociados a factores ambientales, particularmente en el departamento de Córdoba. A esto se sumaron 25.585 migrantes en tránsito irregular.