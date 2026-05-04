Terremoto de magnitud 6,0 sacudió el centro de Filipinas

–Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió este lunes la isla de Samar, en el centro de Filipinas, pasado el medio día en horario local, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del sismo se ubicó a unos nueve kilómetros de la localidad costera de San Julian y tuvo una profundidad de 73,3 kilómetros, precisó el USGS.

Un agente de la policía local dijo que el terremoto había sido «fuerte y repentino», aunque por el momento no se han reportado heridos.

«Aquí en la estación policial se rompió una de las vigas que sujetan el techo (…) Vi que se movieron algunos muebles», indicó el policía. Agregó que junto a sus colegas salieron de la sede por temor a réplicas.

Los terremotos ocurren casi a diario en Filipinas, un archipiélago situado en el «anillo de fuego» del Pacífico, que consiste en un arco de intensa actividad sísmica que se extiende de Japón al sudeste asiático y la cuenca del Pacífico. (Información DW).