Empleo si hay: 50 vacantes para personas con discapacidad este lunes 4 de mayo

Foto: Portal Bogotá – Sergio Grandas Medina.

Accede a 50 vacantes para asistente de ventas con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación presencial este lunes 4 de mayo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades para personas con estudios desde bachillerato. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en el centro Internacional de Bogotá

Accede a 50 vacantes para asistentes de ventas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Tiendas D1. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Estas vacantes ofrecen acceso a personas con discapacidad.

? Contrato: término indefinido.

? Nivel educativo: bachiller.

? No necesitas experiencia.

Funciones:

Apoyo en ventas.

Atención al cliente.

Surtido y organización de mercancía.

Apoyo en el punto de venta.

? Importante:

Convocatoria dirigida a personas con discapacidad física o cognitiva (hasta 25 %) con certificado vigente.

Asiste este lunes 4 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. a la carrera 13 #27-00 Local 177, en el Centro Internacional de Bogotá.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

No olvides llevar tu hoja de vida y documento de identidad.

Conoce más detalles de esta convocatoria laboral, a través de la siguiente pieza gráfica:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.