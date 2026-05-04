Empleo si hay: 50 vacantes para personas con discapacidad este lunes 4 de mayo
Foto: Portal Bogotá – Sergio Grandas Medina.
Accede a 50 vacantes para asistente de ventas con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación presencial este lunes 4 de mayo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades para personas con estudios desde bachillerato. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en el centro Internacional de Bogotá
Accede a 50 vacantes para asistentes de ventas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Tiendas D1. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- Estas vacantes ofrecen acceso a personas con discapacidad.
- ? Contrato: término indefinido.
- ? Nivel educativo: bachiller.
- ? No necesitas experiencia.
Funciones:
- Apoyo en ventas.
- Atención al cliente.
- Surtido y organización de mercancía.
- Apoyo en el punto de venta.
? Importante:
- Convocatoria dirigida a personas con discapacidad física o cognitiva (hasta 25 %) con certificado vigente.
Asiste este lunes 4 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. a la carrera 13 #27-00 Local 177, en el Centro Internacional de Bogotá.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
No olvides llevar tu hoja de vida y documento de identidad.
Conoce más detalles de esta convocatoria laboral, a través de la siguiente pieza gráfica:
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.