    • Bogotá

    Empleo si hay: 50 vacantes para personas con discapacidad este lunes 4 de mayo

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de dos personas en condición de discapacidad en un feria de empleo en Bogotá.Foto: Portal Bogotá – Sergio Grandas Medina.

    Accede a 50 vacantes para asistente de ventas con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación presencial este lunes 4 de mayo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades para personas con estudios desde bachillerato. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en el centro Internacional de Bogotá

    Accede a 50 vacantes para asistentes de ventas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Tiendas D1. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • Estas vacantes ofrecen acceso a personas con discapacidad.
    • ? Contrato: término indefinido.
    • ? Nivel educativo: bachiller.
    • ? No necesitas experiencia.

    Funciones:

    • Apoyo en ventas.
    • Atención al cliente.
    • Surtido y organización de mercancía.
    • Apoyo en el punto de venta.

    ? Importante:

    • Convocatoria dirigida a personas con discapacidad física o cognitiva (hasta 25 %) con certificado vigente.

    Asiste este lunes 4 de mayo de 2026 de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. a la carrera 13 #27-00 Local 177, en el Centro Internacional de Bogotá.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    No olvides llevar tu hoja de vida y documento de identidad.

    Conoce más detalles de esta convocatoria laboral, a través de la siguiente pieza gráfica:

    Trabajo en Bogotá accede a 50 vacantes lunes 4 de mayo de 2026 invitación

    Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

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