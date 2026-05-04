Cortes de luz este martes 5 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 5 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Pensilvania. De la calle 7 a calle 10 entre carrera 30 a carrera 33 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Los Ejidos. De la carrera 39 a carrera 42 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Salazar Gómez. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 66 a carrera 68 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio La Pradera. De la carrera 66 a carrera 68 entre calle 3 a calle 5 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Soledad. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 40 a calle 42 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio San Luis. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 58 a calle 60 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Ciudadela Colsubsidio. De la carrera 112 a carrera 114 entre calle 82 a calle 84 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 10:20 a. m.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio San Antonio. De la calle 11 Sur a calle 13 Sur entre carrera 13 a carrera 17 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino I. De la calle 73 Sur a calle 75 Sur entre carrera 77 a carrera 80 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 2:30 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Soacha Rural, Cundinamarca

Veredas Fusunga y Chacua. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Funza, Cundinamarca

Vereda Florida. Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Cajicá, Cundinamarca

De la calle 3 a calle 5 entre carrera 6 a carrera 8. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.